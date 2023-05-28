熱錢簇擁！新台幣連2升 匯銀人士：後勢留意3影響因素
在熱錢湧入下，上周五5月26日股、匯市同步走揚，不僅台股創近1年新高，新台幣兌美元也爆量連2紅，收在30.748元，但累計1周下來，新台幣兌美元仍貶值6.6分，貶幅0.21%。展望後勢，匯銀人士認為，由於美國4月個人消費支出物價指數（PCE）居高不下 ，使得聯準會6月再度升息的機率增，只是市場也關注外資實際匯入力道，加上美國債務上限談判傳達初步協議，這些都將牽動新台幣接下來的表現，短期新台幣可能在30.5元至30.9元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國債務上限協商未見成果，避險需求升溫下支持美元續強，美元指數突破104，但新台幣近日並未隨亞洲主要貨幣兌美元趨貶，除消化出口商拋匯賣盤，加上熱錢湧入，台股受惠AI熱潮站上16500點，創下近1年新高，周線連2紅累計2週共漲逾千點，也支撐新台幣表現。
不過，匯銀人士表示，其實外資買賣匯雙向交易皆有，包括外資買股匯入需求及外資保管行匯出投信的債券ETF投資款。也因此，即便新台幣連2個交易日收紅，周線仍貶值6.6分，周貶0.21%。
至於新台幣後勢，匯銀人士分析，由於美國聯準會密切關注的通貨膨脹指標個人消費支出物價指數（PCE）4月漲幅攀升，一反近期降溫趨勢，也使得美國聯準會6月再度升息的機率增，不利新台幣表現，但由於月底出口仍在消化拋匯賣盤，加上AI熱潮吸引熱錢匯入，美債上限談判最新消息更傳已達初步協議，預料這些都將牽動新台幣走勢，短期內新台幣可能在30.5元至30.9元震盪整理。
此外，美股受惠美國經濟增長韌性及避險需求持續攀升，匯銀人士認為，中國經濟基本面偏弱下，購匯需求較多，人民幣持續承壓，尤其中國監管層也展現出對匯價走弱的包容性，預計短期將繼續向7.1關口調整。