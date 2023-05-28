聰明報稅／綜所稅破百萬照樣一次付清 台灣PAY繳稅大戶3成來自這
報稅進入倒數，但比起過往以現金或信用卡繳納綜所稅的方式，今年不少民眾選擇繞道綁定行動支付繳稅，以賺取更多回饋，兆豐銀行更觀察到，今年在推出台灣Pay綁卡繳稅不限金額送100元、滿額最高送6000元的活動助攻下，不僅稅額3萬以下的小資族繳稅筆數成長高達154%，連精打細算的科技新貴大戶也上門，在綁定金融卡一次付清的百萬稅款中，有高達31%都是新竹人，其中新竹東區更佔半數之多，顯示只要回饋夠吸引人，即便不分期，民眾也願意選擇以行動支付綁定金融卡即時繳納稅款。
記者顏真真／台北報導
根據財政部統計，今年綜合所得稅截至5月21日已有426萬筆完成申報，其中網路申辦件數佔比高達73.7%，件數高達314萬件，其中手機報稅及行動電話認證件數分別為112萬件及160萬件，占比分別高達36％及51％，足見手機已成為民眾主要報稅管道，也因此行動支付繳稅順應而生，加上銀行推波助瀾狂撒各項優惠，也讓民眾更願意直接一機完成申報繳納，同時賺進回饋。
兆豐銀行表示，今年以台灣Pay綁卡繳稅的民眾中，無論綁金融卡或信用卡，男女占比皆約為6比4，且都以30至40歲人口為大宗，惟在綁定信用卡部分，2字頭的年輕族群有大幅成長，繳稅筆數增加65%，可見初出社會的年輕人對於信用卡可延遲繳款的遞延特性仍較為買單，在繳稅季也可藉此靈活調度資金。
以兆豐卡繳納為例，今年綜所稅繳納截止日在6月3日，國稅局請款清算時間則為6月9日，因此兆豐卡友最快的帳單結帳日會是落在6月9日，繳款截止日則會是在6月24日；至於最慢的帳單結帳日會落在7月6日，繳款截止日就會是7月21日，卡友等於最晚可以延後將近50天才繳款。
銀行也提醒，若信用卡額度不足，可以提前致電銀行申請調高額度，繳稅就能順暢不卡關，由於今年不會比照過去3年因疫情延到6月底，也建議大家在期間內完成申報，若未在規定期限內繳納，每超過3日將被按應繳稅額加徵1％滯納金，建議民眾多加留意。