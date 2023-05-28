汪小菲直播暴走飆罵髒話 影片曝光網友驚呼：大S結婚10年不容易
汪小菲和大S結婚後，一舉一動備受關注，婚後他經常情緒失控，再事後道歉，大S也曾在節目上說過「你很沒品」，兩人於2021年離婚。近日，汪小菲替自家品牌「麻六記」直播帶貨時，因突然被官方封號，緊急換自己的帳號再開直播，對於被封號感到不滿，突然爆罵平台「什麼玩意兒阿你」，讓網友感嘆「大S真不容易」。
記者薛羽彤/綜合報導
汪小菲26日和員工在餐飲品牌官方帳號開直播賣商品，談到自己跌倒肋骨斷裂，又聊起疼到吃止痛藥，突然直播間被封，隨後改到自己的帳號再開直播，對於稍早被封號汪小菲感到不滿，突然情緒爆發大罵「什麼玩意兒阿你」，接著連續爆粗口，一旁的女主持人見狀要控制場面，汪小菲則推開她「去一邊去」，女主持人最後移開鏡頭說「調整一下」，就關閉直播。
對於汪小菲在直播中暴走，網友看到後紛紛驚呼，「他是不是有狂躁症呀，這也太嚇人了」、「大S真不容易和個精神病結婚十年」、「我以前一直覺得大S被扇耳光的傳聞是假的，但是現在越來越覺得是真的了」、「情緒不穩定真是好可怕」、「這情緒失態的太過了，罵了也不解決問題」。有網友猜測可能是「藥」這個字不能說，才會被平台封帳號。