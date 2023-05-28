跳脫滿分思維　練習心理減法

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克拉倫斯並沒有讓喬治去想生活中所有美好的事情，而是讓喬治去看如果他沒有出生，會發生的所有大小影響。
喬治看到一個沒有他擁有的一切美好事物的世界。
藉由想像他人生中所有美好的事物都不存在，以及他從未出生而造成的負面影響，喬治意識到，生命中美好的事物其實是多麼罕見且珍貴。
他的人生觀立刻改變了。
心理學家運用這個觀點，進行了一些測試，看看想像生活中沒有了所有美好的事物，是否會讓你更加珍惜它們──一種叫做「心理減法」的概念。
結果很明顯：在增強感恩和快樂方面，心理減法是最有效的科學方法之一。
確實如此，研究顯示，去想像生活中沒有某件正面的事情，對你的影響會比單純回顧那件事情更大。同樣地，想像一個重要的人在你的生命中缺席了，比單純珍惜他們在你生命中更有力量。
一項研究發現，在心裡減去你曾經很喜歡的某樣物品，比單純回想你買下那樣東西時的感覺，更能增加你擁有它的幸福感。
研究也指出，在戀愛關係方面，那些做完心理減法練習，想像從未遇見這個伴侶的人，對關係的滿意度會高很多。
假設現在，你失去了健康呢？
或你馬上就不能走路了？
還是瞎了？
感覺起來怎麼樣？
現在想想你生命中一個非常重要的人。
假如那個人現在過世了？
或者如果你從一開始就沒有遇到那個人呢？
你的生活會有多大的不同？
對我來說，想到從未遇見我太太，我就覺得非常可怕。光是想到這種可能性我就很難過，這讓我很感激她出現在我的生命中，我們有一段充滿愛和忠誠的關係。
待在收穫心態中，是指珍惜你生命中的一切，包括你一路上的進步。待在收穫心態中是用你以前的狀態來衡量現在的自己，是把生活中的一切都看作是一種收穫與進步。
所有人都會遇到的一個挑戰，是把自己生命中的一切視為理所當然。這就是為什麼心理減法會如此強大。
藉由想像生命中重要的人事物不存在，你就能真正開始感激自己擁有的一切。
藉由想像你最大的成就或進步從未發生過，你就可以看到自己實際上已經走了多遠。
與其用武斷且不斷變化的理想來衡量自己，不如用收穫心態審視自己，這些是你在現實世界中實實在在擁有和經歷過的東西。
現在就花一點時間開始關注你生命中的收穫與進步。
在心裡減去一些對你重要的事情。步驟如下：
1.拿出紙和筆。
2.選擇一件具體的東西進行心理減法：可以是一段關係、一項成就、你的健康、一項資產等。
3.想像一下，如果你從未擁有過那樣東西，或者你此刻就永遠地失去了那樣東西，你的生活將會怎麼樣。
a.想像一下你現在受到什麼影響。
b.想想失去它對你的未來有什麼影響。
c.對其他人會有什麼影響？
4.寫下你的人生會有什麼不同。
5.現在，重新關注當下，以及你生命中一直很重視的這樣東西。這樣東西就是你生命中的重大收穫與進步。
d.比起現在，你要怎麼更加珍惜這個收穫與進步？
e.你能怎麼把這個收穫與進步變成更多收穫與進步？
f.透過這個練習，你對這樣東西的想法和感受產生了什麼改變？
g.你覺得你現在的生活大致上怎麼樣？
6.重複一遍：選擇另一項具體的東西、事件、資產、成就、健康，或人。
本文摘選自《收穫心態：跳脫滿分思維，當下成功和幸福，由你決定》，商業周刊出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57880
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