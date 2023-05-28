瑪娃颱風能救旱災？水庫恐遇「1情況」超慘：完全沒機會解渴
瑪娃颱風自生成至今（28）日，生命週期已超過1週，往西靠近台灣的過程中強度不斷攀升，預期最接近週一、週二最接近台灣時，強度為「中颱上限」，不過據中央氣象局預估，瑪娃颱風帶來的降雨主要集中在東北部、東半部，對今年旱災嚴重的中南部影響不大，且氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，颱風可能會破壞「梅雨鋒面」的環境，若此情況出現，只能指望後續還有颱風能下雨解解渴，「基本上無法奢望梅雨滋潤水庫了。」
記者張志浩/綜合報導
彭啟明表示，梅雨是台灣中南部的主要水源，梅雨鋒面的建立需要「太平洋高壓」、「北方冷高壓」、「西南季風」等在台灣海峽互相角力造成鋒面滯留，不過5月中旬一個名為「摩卡」的「超強氣旋」登陸緬甸後，讓西南季風的發展過於旺盛，風勢「衝過頭」吹到台灣東方再往日本南部，「牽一髮動全身」直接破壞有利梅雨出現的環境。
彭啟明說明，瑪娃颱風具有強大的拉力，會讓已經很旺盛的西南季風轉往颱風的方向吹，就無法讓冷空氣遇上熱空氣，梅雨鋒面就更難形成，且近期北方的冷空氣已經逐漸轉弱，要達成梅雨鋒面的條件，現在是「難上加難」，只能指望後續還有颱風能夠多少帶來一些雨量。
中央氣象局局長鄭明典也提及台灣在進入梅雨季後，東方有太平洋高壓，西邊有大陸冷高壓，通常兩者會在台灣海峽對峙形成「滯留鋒」，搭配夏季西南氣流的吹拂，各地會出現長達2至3天的降雨，不過颱風這種低壓系統出現，直接破壞上述兩個系統的平衡，尤其之後太平洋高壓往東邊退，不只決定颱風對台灣的影響，也可能讓梅雨完全消失。