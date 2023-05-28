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蘇丹內戰暫休兵　喀土穆人道援助問題仍待解決

▲蘇丹陷於內戰，不過敵對的兩個軍事派系22日簽署了7天停火協議。圖為首都喀土穆街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘇丹陷於內戰，不過敵對的兩個軍事派系22日簽署了7天停火協議。圖為首都喀土穆街景。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社杜拜/開羅27日綜合外電報導）蘇丹陷於內戰，不過敵對的兩個軍事派系22日簽署了7天停火協議，首都喀土穆今天也較為平靜，但困在當地數百萬民眾的人道援助問題，仍未獲得解決。

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路透社報導，交戰的蘇丹政府軍和準軍事部隊「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）22日簽署停火協議，目的在確保人道援助的安全通道，並促成由美國和沙烏地阿拉伯發起的廣泛會談。

蘇丹於4月15日爆發內亂，造成至少730名平民死亡，130萬蘇丹人離家逃往國外，或前往國內較安全區域。

目擊者表示首都喀土穆（Khartoum）今天比較平靜，儘管據報下午和晚上在喀土穆以南和尼羅河對岸的恩圖曼（Omdurman）有些零星衝突。

快速支援部隊在今天發布的聲明中，指責蘇丹政府軍違反停火協議，並以空襲摧毀鑄幣廠。政府軍昨天則是指控快速支援部隊將鑄幣廠當成攻擊目標。

與此同時，蘇丹政府軍昨天表示，召集陸軍預備役人員是部分動員和憲法措施，預計會有大量人員響應。

目前留在喀土穆的民眾人正為水、電，與電話等服務中斷而掙扎。搶匪打劫房屋，主要是在富裕社區，糧食供應也正減少。

蘇丹警方今天表示正在擴大部署，並召集有能力的退休員警提供協助。

52歲的喀土穆居民沙勒 (Ahmed Salih) 說：「我們的街道已成為戰區，基礎服務崩潰，混亂四處蔓延。」

聯合國與援助機構表示，儘管現在處於休兵，他們仍努力獲得官僚批准和安全保證，以便將援助和工作人員從較安全地區，送至喀土穆和其他衝突劇烈所在。

聯合國世界糧食計劃署（UN World Food Programme）今天在推特上表示，已開始援助喀土穆人民糧食，「我們可提升援助至50萬人，但安全、保障和通行許可至關重要」。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120528

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