12星座本周運勢／金牛小心分手危機　天蠍工作有望被挖角

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本周運勢重點，你周遭的事，是時候有需要為其他人發聲，工作上危機感如你，是需要你的時候了，感情上其他人的事需要你的熱心。
🟡金牛座（4/20~5/20）
本周運勢重點，失利，最近還是挫折的時候，工作上你會得到合理的補償，感情上可能有分手危機，單身的容易出現人消失不見的狀況。
🟡雙子座（5/21~6/21）
本周運勢重點，新目標，你的目標可行，可以執行，工作上許多想法的一周，感情上有告白成功的機會喔。
🟡巨蟹座（6/22~7/22）
本周運勢重點，請下達指令，發揮專業的一周，工作上請讓其它人去吧，感情上還在試水溫的階段。
🟡獅子座（7/23~8/22）
本周運勢重點，沒有方向，暫時卡住的一周，工作上可以看看周圍，其實喜歡、支持你的人很多，感情上沒有改變的一周。
🟡處女座（8/23~9/23）
本周運勢重點，小心甜蜜的陷阱，需要有意識的一周，工作上小心口蜜腹劍的人，感情上很多小事你會不太開心。
🟡天秤座（9/24~10/23）
本周運勢重點，備受寵愛，每個部分都有好運，工作上順風順水的一周，感情上是歡樂的。
🟡天蠍座（10/24~11/22）
本周運勢重點，備受呵護，是焦點的一周，工作上有被挖角的機會，許多機會會先來找你，感情上對方會主動。
🟡射手座（11/23~12/21）
本周運勢重點，過渡期，是很需要旁人的一段時間，工作上你身邊的支持不少，感情上是很需要被鼓勵的一周。
🟡摩羯座（12/22~1/20）
本周運勢重點，依然忙碌，表現亮眼的一周，工作上還是忙碌的一周，感情上認真的你最吸引人。
🟡水瓶座（1/21~2/18）
本周運勢重點，卡住，很多事情沒有解套的一周，工作上暫時沒有頭緒，感情上容易停滯
🟡雙魚座（2/18~3/20）
本周運勢重點，休息一下，適合充電的一周，工作上休息一下吧，其實不是很糟，感情上不是很好看的結局，但不影響你。
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