董事改選、外資挺洪士琪派？新光金聲明：僅評估報告

夏月電價6月1日上路！住宅每月用電「120度以下」不調整

▲夏月電價將於6月1日啟動，實施至9月底，每月用電120度以下不調整，台電估約有378萬戶，其餘用戶調幅落在13%到28%；台電估算，夏月期間每戶每月平均電費增加新台幣479元。（圖／NOWnews資料照片）
▲夏月電價將於6月1日啟動，實施至9月底，每月用電120度以下不調整，台電估約有378萬戶，其餘用戶調幅落在13%到28%；台電估算，夏月期間每戶每月平均電費增加新台幣479元。（圖／NOWnews資料照片）

中央社

（中央社記者劉千綾台北28日電）夏月電價將於6月1日啟動，實施至9月底，每月用電120度以下不調整，台電估約有378萬戶，其餘用戶調幅落在13%到28%；台電估算，夏月期間每戶每月平均電費增加新台幣479元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
夏月期間用電需求大幅增加，導致供電成本上升，台電參考美、日、韓等國電業，自78年實施季節電價，今年一般住宅及小商家的夏月電價制度循例於6月1日起開始實施，盼透過以價制量，促進民眾節約用電。

夏月電價期間，民眾對於電價變貴相當有感，台電表示，主要增加的電費是來自於用電量增加。

根據台電統計，去年每戶平均每月用電量約339度，在非夏月期間每戶平均月用電量是294度，到了夏季6至9月，因冷氣空調用電增加，每月用電量也增加至428度，相較於非夏月期間用電量高出134度、約4成以上，每月電費也因此平均增加約479元。

夏月電價部分，根據最新電價表，每月用電121至330度調漲約13%，331至500度、501至700度漲約22%，701至1000度調漲約23%，1001度以上調漲約28%，每度為7.69元。

依照累進電價級距計算，假設每月用電428度，其中的120度適用1.63元，210度（330-120）適用2.38元，剩餘的98度（428-330）則適用3.52元。

台電指出，全國378萬戶民眾每月平均用電在120度以下，不受夏月電價影響；每月用電超過1000度的用電大戶受影響較大，約占整體用戶比例3%。

台電說明，夏月電價為平均電價的一部分，依電價費率審議會核定的平均電價，據此規劃電價表，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變，並非調漲電價。

此外，因應全球暖化課題，針對科學園區、百貨旅館等2.5萬戶高壓用戶，經濟部去年決議擴大夏月電價期間，由原6月至9月，擴大為5月下半月至10月上半月，已在今年5月16日開始實施。台電指出，因夏月時間拉長1個月，自今年1月起的非夏月電價已先調降，全年平均電價同樣維持不變。（編輯：張良知）1120528

協和電廠5度闖關環評前夕　台電重申：更新計畫可實現四贏局面

豪雨特報「除濕機工作時間到」！台電曝使用2撇步：省電又高效

起薪3.2萬！台電招考初試近萬人到考　錄取名額首破千創新高　　

2.5萬高壓戶夏月電價時間擴大　台電強調非漲電

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀