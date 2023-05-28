幫化解侯友宜、郭台銘心結？王金平：有必要會盡一己之力
國民黨2024總統參選人侯友宜今（28）日赴往前立法院長王金平路竹老家，與王金平及高雄6區立委候選人進行早餐會。鴻海創辦人郭台銘自爭取代表國民黨參選失利後態度轉趨低調，曾公開力挺郭台銘的王金平稍早受訪被問，是否會當中間人幫忙化解心結？他回應，若有必要的話，他會盡一己之力。
記者翁子竣／台北報導
王金平今上午邀請侯友宜、國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部主委黃昭順、國民黨高雄市前議長黃啟川、國民黨立委吳怡玎，及國民黨已提名6位立委參選人等人，共赴王金平路竹老家進行早餐會。
會前王金平受訪被問，會給侯友宜什麼建議？他表示，看侯友宜有什麼需要，儘管提出來他都會幫忙；今是已提名6位立委候選人，讓他們來跟侯友宜認識一下，跟未來總統選舉與立委動員絕對有關係，請大家互相認識，老議長或老立委也一起來。
王金平也坦言，他和侯友宜不算太熟，但他過去當立法院長時，侯友宜是警政署長，有需要幫忙的地方，不是會1、2週就找來吃個早餐的熟度，但他講過會支持黨提名候選人，現在被提名了就要全力以赴。
至於跟鴻海創辦人郭台銘心結如何化解？是否當中間人牽線？王金平則說，慢慢來不及，不知道現在有無必要，若有必要的話，他當然會盡一己之力，大家共同期待盼國民黨重新執政，既然如此一定要在選舉勝選，大家要沒有心結，團結一致共同努力，這是必然做法。