在環境裡寫詩！展現光影與空間之美　日本國寶級建築大師隈研吾

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隈研吾在幾次個展中所自剖的創作風格，大致可以自然素材、減法、堆疊、柔和、隙縫作為作品中最常表現的要素。例如他以石塊、木材、泥磚、竹子、木頭或紙這類自然建材，利用水、光線、氣流烘托出輕盈感，再以堆疊的手法來鞏固建築體的耐震、抗壓功能，最後以簡約的空間設計，減輕視覺上的負擔，從而達到心靈的平靜與祥和。因此，他的作品哪怕外觀只是以竹子所疊加的複雜結構，都可讓看似柔弱的建築其實非常堅固，而這些技法其實與東方傳統建築工法有密不可分的關係。因此，他的作品時常在厚重與輕巧，繁複與簡約中做矛盾對比，成為「負建築」、「隈研吾流」的最大特色。
其實隈研吾1990年開始獨立創業時，作品風格偏向後現代主義。直觀、沒有轉譯且具象，例如位於東京的Ｍ2大樓就是當時的作品，以大量混凝土灌製成的愛奧尼柱式，就是該建築最大的特色，不過由於受到不少嚴厲的批評，讓他沈寂了一段時日，直到1994年接到「檮原町地域交流設施」的設計案，才開始有了轉機。當他一走進全日本森林面積綠最廣的高知縣，建築所在地的小鎮檮原町更有91% 的森林佔有率。他深深為此著迷，開啟了大量利用在地的自然建材，將建築與自然環境融而為一的創作之路。這個設計案就是往後的「雲之上旅館」，他大量使用高知縣盛產的杉木，搭配大量玻璃牆作為建築的主要材料。從餐廳的落地玻璃窗看出去，是一片方正水泥製的水池，水面呈現的是平整無波的表面張力。然而當陽光照映在被風吹皺的水池時，反射到建築物的牆面與屋頂的光影，再搭配眼前的山景，著實有種與自然融和的祥和之感。
木橋美術館是雲之上旅館的另一個指標作品，他同樣利用大量在地杉木，以傳統的刎橋構造工法，主結構上以數個斗拱編織而成，組構堆疊了一座像大樹般的廊道建築。當人置身於廊道空間內，木材散發的陣陣香氣、光線照映在木框窗、木地板與天花板所形成的光影。使得即使空無一物的廊道內，仍可看清空間內的層次感，讓人得以享受建築的純粹之美，此時建築以成為真正的藝術品。至此，「雲之上旅館」成為隈研吾往後的創作原點，他不斷地從自然、環境與公共性出發，成為『隈研吾流』的創作靈魂，進而造就了往後的各大驚艷之作。
隈研吾的著名作品，遍佈世界各地，除了在日本有根津美術館、淺草文化觀光中心、神樂坂赤城神社，東京中目黑與福岡的Starbucks（太宰府天滿宮表參道店）。在台灣則有台北白石畫廊、臺中巨蛋、花蓮的星巴克洄瀾門市等等。他的作品總能讓在城市行旅的人們，提供一種猶如追星、打卡集點般的魅力。讓旅人關注的建築不再只是歷史古蹟，像他這樣極具人文特色的當代建築，總能成為熱門觀光景點，大概也只有他可以辦得到吧！