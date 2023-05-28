NBA季後賽／戲劇性0.1秒絕殺　塞爾提克104：103勝熱火、決戰G7

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塞爾提克從0：3絕對落後的劣勢中，逐漸找到勝利航道，連拿2勝，今G6雖在客場作戰，但開賽就主導戰局；熱火僅在首節短暫領先3分，之後就被綠衫軍壓著打，首節塞爾提克34：29領先。
次節Jayson Tatum發飆連得14分，一度將領先擴大到雙位數，熱火則靠Gabe Vincent和Caleb Martin追分，彌補Jimmy Butler低迷的表現，半場塞爾提克57：53領先。
Jayson Tatum上半場13投7中，高效率攻下25分，本季季後賽已5度半場轟破25分，成為近25年的第2人，與2018年LeBron James比肩；同時25歲的Jayson Tatum也成為NBA史上最年輕得分達500分的球員。
塞爾提克近幾場針對Jimmy Butler祭出嚴防，本季季後賽Butler在前12場比賽場均拿下31.1分，命中率52%；近3場比賽平均得分下滑至19.7分，此役前3節僅拿下9分，熱火7分落後。
決勝節雙方形成拉鋸戰，Jimmy Butler在7分57秒進球後，助熱火自首節後首度取得領先；但塞爾提克很快展開反擊，在48秒內就拉出8：0的攻勢，一度又領先達雙位數。
關鍵時刻Jimmy Butler當仁不讓，一度連拿7分，尤其在終場前2秒落後2分時獲得三次罰球機會，且全部命中，反以1分超前。但幸運女神站在塞爾提克這方，Marcus Smart三分球不進，但Derrick White在籃下第一時間補籃，絕殺熱火。
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