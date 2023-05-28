瑪娃颱風縮水了！48小時內將「轉回中颱」 最新海警發布時間曝
瑪娃颱風持續往西北方朝台灣靠近，中央氣象局預報員廖經翔則表示，因為瑪娃強度減弱、速度變慢，發布海上警報的時間最快可能會落在明（29）日晚上，瑪娃颱風本身也會在48小時內持續減弱並回到「中颱」，不過瑪娃在未來5天都會影響台灣天氣，請民眾持續留意颱風資訊。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約990公里，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑90公里。
廖經翔表示，瑪娃颱風未來幾個小時內的速度會越來越慢，週二至週三（5月30日至5月31日）北轉時，是觀察的重要時間點，北轉後才會加速遠離台灣；而瑪娃颱風將持續延續到週五（6/2），除了迎風面的東半部、東北部有降雨外，沿海也會掀起巨浪。
實際降雨影響方面，廖經翔指出，明日大台北、東半部、恆春半島有短暫陣雨，週二至週四（5月30日至6月2日）降雨持續，且東北部地區，尤其宜蘭和花蓮會有局部大雨發生的機率，其它地區為多雲到晴，中南部受颱風影響較小，可能只有午後因高溫產生熱對流，會出現較短暫的零星降雨。週五北部及東半部持續有局部短暫陣雨。