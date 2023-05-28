最會賺錢「4大星座」！ 第1名將成下位首富：人體印鈔機

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總被說有潔癖、難搞的處女座，就是因為完美的性格，促成他們成為有錢人的重要原因，除了靠專業知識晉升高級社會階層，他們也非常努力，相當擅長存錢和投資理財。很多富豪其實都是處女座，包括股神巴菲特，以及曾是亞洲首富的馬雲都是處女座。過去曾有雜誌統計世界億萬富翁排行榜，其中處女座佔12%高於平均值，是富豪最多的星座。
🟡第3名：牡羊座
牡羊座的人學習能力很強悍，在學校時對於有興趣的主題，相當熱衷投入，勤學且熱愛發問，是「學霸級」人物。在出社會之後，牡羊座的人大多都很有自己的想法，而且充滿幹勁，對工作有滿滿熱情，靠著自己強大的能力獨樹一幟，而且頭腦精明的牡羊座，很會探索開發新的賺錢商機，堪稱「土豪潛力股」。
🟡第2名：金牛座
金牛座就是愛錢沒錯，對金錢的敏銳度相當高，滿腦子都是金錢觀念，因此在理財上，總能量入為出，把錢花在刀口上。且金牛座同樣善於發現賺錢商機，且財運一向不錯。在投資理財方面，金牛座不會鋌而走險，因此較容易有穩定的收益，並將風險控制降到最低、把利潤抓到最大化。穩穩賺又低調，是十足的賺錢高手。
🟡第1名：天蠍座
若講到人體印鈔機，非天蠍座莫屬。善於思考與洞悉人心的天蠍座，將這方面長才發揮在投資理財上時，非常擅長資源整合及運用，累積各式各樣人脈及社會資源，加上卓越的洞察力和思考能力，且極富遠見，經常想著如何提昇自己、變得更強，賺更多的金錢，常會做出一些讓人出乎意料的事情，隱藏極深的厲害傢伙可能就是將來首富，曾多次登上世界首富的微軟創辦人的比爾蓋茲（Bill Gates）就是天蠍座。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。