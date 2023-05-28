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最會賺錢「4大星座」！ 第1名將成下位首富：人體印鈔機

▲12星座中最會賺錢的「4大星座」，第一名有如人體印鈔機。（示意圖／記者顏真真攝）
▲12星座中最會賺錢的「4大星座」，第一名有如人體印鈔機。（示意圖／記者顏真真攝）

家庭消費中心/綜合報導

有些人天生就是賺錢的料，有遠見、投資精準、心思縝密，同樣是開源節流，他們的「開源」能力就顯得驚人，收入如流水一樣源源不絕進戶頭。《搜狐網》運勢專欄點名12星座中，最會賺錢的「4大星座」，不只思考敏捷、腦筋動得快，發現商機的機會也比別人多，賺錢能力驚人。

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🟡第4名：處女座
總被說有潔癖、難搞的處女座，就是因為完美的性格，促成他們成為有錢人的重要原因，除了靠專業知識晉升高級社會階層，他們也非常努力，相當擅長存錢和投資理財。很多富豪其實都是處女座，包括股神巴菲特，以及曾是亞洲首富的馬雲都是處女座。過去曾有雜誌統計世界億萬富翁排行榜，其中處女座佔12%高於平均值，是富豪最多的星座。

▲美國億萬富豪巴菲特宣布，辭去世界上最大私人慈善組織之一比爾暨梅琳達蓋茲基金會的受託人職務，並再捐贈價值新台幣1100多億元的股票給蓋茲基金會在內共5個慈善組織。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國億萬富豪巴菲特生日是8月30日處女座，圖為資料照。（圖／美聯社／達志影像）
🟡第3名：牡羊座
牡羊座的人學習能力很強悍，在學校時對於有興趣的主題，相當熱衷投入，勤學且熱愛發問，是「學霸級」人物。在出社會之後，牡羊座的人大多都很有自己的想法，而且充滿幹勁，對工作有滿滿熱情，靠著自己強大的能力獨樹一幟，而且頭腦精明的牡羊座，很會探索開發新的賺錢商機，堪稱「土豪潛力股」。

🟡第2名：金牛座
金牛座就是愛錢沒錯，對金錢的敏銳度相當高，滿腦子都是金錢觀念，因此在理財上，總能量入為出，把錢花在刀口上。且金牛座同樣善於發現賺錢商機，且財運一向不錯。在投資理財方面，金牛座不會鋌而走險，因此較容易有穩定的收益，並將風險控制降到最低、把利潤抓到最大化。穩穩賺又低調，是十足的賺錢高手。

🟡第1名：天蠍座
若講到人體印鈔機，非天蠍座莫屬。善於思考與洞悉人心的天蠍座，將這方面長才發揮在投資理財上時，非常擅長資源整合及運用，累積各式各樣人脈及社會資源，加上卓越的洞察力和思考能力，且極富遠見，經常想著如何提昇自己、變得更強，賺更多的金錢，常會做出一些讓人出乎意料的事情，隱藏極深的厲害傢伙可能就是將來首富，曾多次登上世界首富的微軟創辦人的比爾蓋茲（Bill Gates）就是天蠍座。

▲比爾蓋茲認為，未來20年世界可能迎來新的流行疾病，各國政府和跨國組織應提早做好準備。圖為他本月25日出席世界經濟論壇。（圖／美聯社／達志影像）
▲比爾蓋茲的生日是10月28日天蠍座，圖為資料照。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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