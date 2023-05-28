聰明報稅／網路申報「已繳稅≠已申報」 別忘確認3件事才算完成
綜合所得稅申報倒數1周，還沒報稅的把握時間，報完的也千萬別大意。財政部提醒，別犯了網路申報常見錯誤，即「誤以為已繳稅等於已申報」，根據過往案例，有些人會運用網路申報系統試算「應自行繳納稅額」，確認稅額後就離開系統，另外透過非申報系統管道繳稅，例如至稅務入口網產製繳款書、至網路繳稅服務網或行動支付APP等自行輸入金額繳納，結果系統未執行申報上傳，導致只有繳稅卻沒有完成申報。因此，網路（含手機）報稅一定要確認3件事，即確認申報完成、繳稅完成及檢附文件，避免悲劇上演。
記者顏真真／台北報導
財政部指出，如果是採網路申報，系統一定要走完報稅流程，確實按下「申報資料上傳」，看到手機報稅顯示「步驟5-申報完成」或電腦報稅跳出訊息顯示「上傳申報成功」，才是真的完成申報，最好再查詢申報結果確認（https://gov.tw/WSZ），查詢結果顯示「您已完成111年度綜合所得稅結算申報」，才算申報成功，而報完稅還能列印「收執聯」，可自行留存7年，以便國稅局日後查考。
如有應檢附文件，財政部也提醒，若系統顯示「應檢送之證明文件請......」，記得檢附證明文件，若顯示「且網路附件已上傳成功」則表示上傳成功，「但網路附件未上傳成功」則是上傳檢核中或失敗。
綜所稅申報成功後，也記得要完成繳稅，可透過線上繳稅即時查詢，即綜合所得稅結算申報自繳稅款紀錄查詢（https://gov.tw/yT8），除委託取款轉帳（6/15開放查詢），繳稅次日起第3個工作日查詢（https://gov.tw/GNc），如受疫情影響或客觀事實發生財務困難，5月31日前可申請延（分）期繳稅，點選「現金或票據」並選擇事由後，連結至財政部稅務入口網申請。
最後，也別忘了檢附文件，財政部表示，如有更動從國稅局查得或申報系統下載的資料，應檢附證明文件請於5月31日前系統上傳或6月12日前紙本寄至戶籍地國稅局或送至就近國稅局代收，而收執聯自行留存即可。至於適用稅額試算服務，只要確認1件事，繳稅案件完成繳納，不繳不退或退稅案件完成回復確認，就等於完成申報。