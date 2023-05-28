陶晶瑩15歲帥兒近照曝光！側臉「完美複製李李仁」 被讚基因強大
女星陶晶瑩和老公李李仁2005年結婚，兩人育有1子1女，家庭生活幸福和樂，昨（27）日她就在臉書分享，近期到15歲兒子的學校演講，看著兒子坐在台下難免緊張，但同學們專注參與的模樣，讓她覺得不虛此行，而在陶晶瑩曬出的照片中，兒子小龍帥氣的側臉跟著曝光，讓眾人一看立刻驚呼：「我剛看還以為是李李仁，真的太像了！」
記者賴禹妡/綜合報導
陶晶瑩昨日在臉書發文透露，她到兒子的學校演講，在準備演講時，也回首了自己的演藝之路，「出道33年、近60個節目、超過千場的記者會主持，20次三金典禮、12張專輯、7本書，主持廣播30年（飛碟電台就27年），所有曾經的酸甜苦辣信手拈來，連我自己都不敢相信」。
陶晶瑩坦言，這是她執行過最難的一場演講，因為看到兒子坐在台下難免緊張，另一方面來說，青少年也是最難取悅的群眾，還要舉出大家都有共鳴的例子，讓陶晶瑩講完180分鐘後，直接耗盡體力，回家立刻躺下，「也是開心地放鬆，希望孩子們能更了解每一個行業，對自己的未來更清楚」。
陶晶瑩也曬出演講側拍照，值得注意的是，其中一張照片為小龍將拳頭貼在她手上，貌似在替媽媽加油打氣，而小龍帥氣的側臉竟和李李仁相似程度破表，讓網友們笑喊「同個模子印出來的」、「我剛看還以為是李李仁，真的太像了」、「側面根本爸爸」、「把拔的基因太強大」。