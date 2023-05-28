如何對中交流？柯文哲：超過底線就跟你拚了

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有學生問及，柯文哲稱兩岸需要交流，但在部分人民眼裡此舉是「賣台」，要如何對其闡述兩岸交流的必要性?柯文哲表示，從數字來看，台灣約有36萬至38萬的大陸配偶，再加上另一半與妻小，總計就有約100萬人，「為什麼要在自己的環境裡劃敵?」
此外，柯文哲說，台灣對大陸的輸出，占出口的39%~43%，然後我們有38萬陸配在台灣，對陸出超1000億美金，如果換成台幣是三兆。台商在大陸有100萬人，2020年台灣對大陸出超1000億美金，「抗中保台不要變成義和團」，要務實面對、處理台灣問題。
柯文哲再表示，股神巴菲特將台積電股票全數賣掉，「沒有比商人更敏感」，這就代表目前的情況是有危險的，台灣與大陸隨時有擦槍走火的風險。他強調，岸議題要實務跟人民闡述，「即使有意識型態，但也要務實面對問題」。
柯文哲說，台灣要守住自主的底線，即人民可以決定自己的生活，「超過這條線，我就跟你拚了」。
而談到陸生，柯文哲表示，如果他是執政者，他會相當程度開放陸生來台，就算其中夾雜幾個匪諜，他也相信台灣的民主制度有信心可以改變他們、相信民主制度比較好。而他最後也再次強調，「與大陸交往是這樣，我跟你表明底線，願意跟你相處，我知道你的底線，大家想辦法來談」。