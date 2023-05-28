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如何對中交流？柯文哲：超過底線就跟你拚了

台灣民眾黨主席柯文哲參加「校園總統馬拉松」活動被問及對中交流看法（圖／記者朱永強攝）
台灣民眾黨主席柯文哲參加「校園總統馬拉松」活動被問及對中交流看法（圖／記者朱永強攝）

記者邱新博／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲今被問及兩岸論述以及未來如何與中國大陸談判，柯文哲表示，台灣要守住自主的底線，即人民可以決定自己的生活，「超過這條線，我就跟你拚命了」；但除此之外，柯文哲也說，要務實處理台灣問題，「抗中保台不要變成義和團」。

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台大政治系學會及亞太青年協會舉辦的今28日舉辦「校園總統馬拉松」，邀請民進黨、國民黨、民眾黨總統參選人與青年對話，副總統賴清德、柯文哲出席，新北市長侯友宜因有其他行程，不克參加。

有學生問及，柯文哲稱兩岸需要交流，但在部分人民眼裡此舉是「賣台」，要如何對其闡述兩岸交流的必要性?柯文哲表示，從數字來看，台灣約有36萬至38萬的大陸配偶，再加上另一半與妻小，總計就有約100萬人，「為什麼要在自己的環境裡劃敵?」

此外，柯文哲說，台灣對大陸的輸出，占出口的39%~43%，然後我們有38萬陸配在台灣，對陸出超1000億美金，如果換成台幣是三兆。台商在大陸有100萬人，2020年台灣對大陸出超1000億美金，「抗中保台不要變成義和團」，要務實面對、處理台灣問題。

柯文哲再表示，股神巴菲特將台積電股票全數賣掉，「沒有比商人更敏感」，這就代表目前的情況是有危險的，台灣與大陸隨時有擦槍走火的風險。他強調，岸議題要實務跟人民闡述，「即使有意識型態，但也要務實面對問題」。

柯文哲說，台灣要守住自主的底線，即人民可以決定自己的生活，「超過這條線，我就跟你拚了」。

而談到陸生，柯文哲表示，如果他是執政者，他會相當程度開放陸生來台，就算其中夾雜幾個匪諜，他也相信台灣的民主制度有信心可以改變他們、相信民主制度比較好。而他最後也再次強調，「與大陸交往是這樣，我跟你表明底線，願意跟你相處，我知道你的底線，大家想辦法來談」。

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