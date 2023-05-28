下垂？罹癌？莢膜攣縮？隆乳術後迷思急待破除！

我是廣告 請繼續往下閱讀
隆乳真有這麼危險？以下這6個常見迷思，你都搞清楚了嗎？迷思1－隆乳容易提高罹癌機率？
根據美國FDA資料顯示，美國有573例被診斷為「間變性大細胞淋巴癌（BIAALCL）」，其中有481例被歸因為與絨毛面乳房植體有關，並在2019年七月下令回收該類植體。其實，BIA-ALCL的發生率極低，僅約二萬五千至三萬分之一，也並非乳腺組織的癌症，而且台灣目前沒有文獻可證明「隆乳手術」和「罹患乳癌」之間的明確關聯，因此隆乳並不會提高罹癌機率。
迷思2－莢膜攣縮非常危險？
假體是外來物質，植入後會讓身體啟動自我保護的免疫機制，產生一層膜將其包覆起來，阻絕假體與身體組織直接接觸，就是所謂的「莢膜」。正常情況下，莢膜都呈現輕薄柔軟的狀態，但如果外觀變形、觸感變硬而影響乳房外觀，就稱為「莢膜攣縮」，莢膜攣縮常見於植入光滑圓盤型的假體，必須長期按摩才可避免，而現在坊間多數假體都無需按摩，另外服用抗莢膜藥物或高單位維他命E，也有助大幅降低莢膜攣縮的發生機率。
迷思3－隆乳會讓胸部更容易下垂？
無論是否接受隆乳手術，胸部如果沒有悉心呵護，都可能隨著年齡增長而導致胸型改變，甚至受到重力影響而下垂！若已經接受隆乳手術，建議盡量穿著具支撐性的內衣，輔以保濕乳液按摩保養，都可幫助乳房維持豐滿堅挺。
迷思4－隆乳植體可能破裂？
目前坊間的假體均經過壓力測試，具備一定的延展性，在一般狀況下並不會破裂，所以術後可以放心地搭飛機、泡溫泉、從事水下運動。不過，建議術後還是要避免對胸部過度擠壓，若要進行針灸等治療，也應事先與醫師諮詢，確認其可行性。
迷思5－隆乳就是要愈大愈好？
當然不是囉！每位女性的個人條件、期望效果都不盡相同，與其一味地追求傲人胸圍，不如與醫師充分溝通，選擇適合比例的假體，更能展現屬於自己的美。
迷思6－哺乳媽媽絕對不能哺乳？
假體植入的位置在乳腺後方，術後完全不會影響哺乳，但值得留意的是，若自身在術後還有懷孕哺乳需求，建議不要從乳暈處做切口，選擇將傷口位置安排在腋下或乳下緣，是較為妥當的做法。
諮詢前先做好功課效果更符合預期張鳳書醫師指出，隆乳的切口位置有三種，分別是腋下、乳下緣、乳暈，其中腋下靠近胸大肌，是許多醫師普遍選擇的位置。針對經常穿著無袖服飾的女性朋友，可將傷口安排在乳下緣或乳暈處，若未來有哺乳需求，則最好避開乳暈位置。
建議女性朋友在走進診間之前，可以先確認好自己能接受切口的位置在哪裡，並稍加瞭解各類假體的材質、形狀及優缺點，並評估期望的胸型和罩杯大小，有了這些初步概念，就能讓術前諮詢更加順利，也更有機會提高術後滿意度。
術後遵循醫囑養護傷口輕鬆展現魅力風采張鳳書醫師強調，目前隆乳的新趨勢是「複合式隆乳」，也就是利用假體讓罩杯升級，同時搭配自體脂肪細部修飾，不僅能一併調整大小胸、位置不對稱等問題，還可修飾部分假體產生的邊緣感，如此雙管齊下，就是最適合現代女性的客製化豐胸方案。也提醒讀者，在隆乳手術結束後的兩週內，必須遵循醫囑服用消炎止痛藥物，並搭配抗莢膜的保健食品來幫助恢復，飲食方面則要避免菸酒、具有活血功能的食物，期間持續利用美容膠、除疤凝膠來養護傷口，就能順利度過恢復期，自在展現迷人風采！
（文章授權提供／醫美時尚）更多有關《醫美時尚》：www.dr-beauty.net
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57923
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw