手搖飲始祖「雙江茶行」結束營業！台中一代泡沫紅茶39年老店搬遷
手搖飲始祖「雙江茶行」老店結束營業！位於台中市北區學士路的台中第一代泡沫紅茶「雙江茶行」，業者透露因39年初代店房租上漲、店面老舊，租約到期便決定搬遷，官方粉專上表示「期待不久我們民權路333號再聚」，不過因新店面尚未裝潢完畢，目前還未確定開業時間。
記者蕭涵云/台北報導
台中位在中國醫藥大學附設醫院旁的泡沫紅茶老店「雙江茶行」，據聞早年因造訪客人會帶著小孩一起來喝茶，卻又因熱茶喝不慣，店家便為小孩研發出冰冰涼涼的泡沫紅茶，沒想到一炮而紅，堪稱現代手搖飲始祖。
身為台中第一代泡沫紅茶的「雙江茶行」，初代店位於台中市北區學士路上，至今仍保留當時店面的復古樣貌，十分令人回味，未料已走入歷史、畫下句點。
「雙江茶行」業者透露，因近年房租上漲、店面老舊，租約到期便決定搬遷。官方在粉專上表達39年的感謝，更謙稱「對於所謂老店而言，雙江是年青的，但因為我們舔為泡沫紅茶的初代店，所以也就毫無懸念的接受老店這稱謂。」並透露「39年來不是沒動搖過，但心繫泡沫紅茶的本份，手搖本份的泡沫紅茶，最終還是我們的主軸」。
業者更強調，「如今隨著搬遷，或許在硬體上會有不同面貌，骨子裡的DNA是不變的。期待不久我們民權路333號再聚」。不過因新店面尚未裝潢完畢，目前還未確定開業時間。