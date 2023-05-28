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遭葛來儀批曲解原意　柯文哲：起碼美知道他「no surprise」

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席「校園總統馬拉松」活動（圖／記者朱永強攝）
▲台灣民眾黨主席柯文哲出席「校園總統馬拉松」活動（圖／記者朱永強攝）

記者邱新博／台北報導

華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）日前分析台灣2024總統大選，指北京態度傾向支持民眾黨主席柯文哲。柯稱解讀葛的說法，應是認為他最能跟美中溝通。反被葛來儀批評「說的不是實話」。對此，柯文哲今日表示，遇到任何攻擊總是要化解，並指出美國起碼知道他是「no surprise」的人。

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柯文哲今（28）日出席亞太青年協會與台大政治系主辦的「校園總統馬拉松」，邀請民進黨、國民黨、民眾黨總統參選人與青年對話，副總統賴清德、柯文哲出席，新北市長侯友宜因有其他行程，不克參加。

一名與會學生表示，日前葛來儀說柯文哲是中共最放心的人，被柯擅自解讀為中美最放心的人，引起美國反感，詢問柯文哲未來要如何成為讓美國最放心、最信任的人。

柯文哲表示，對他而言，遇到任何攻擊總是要化解，轉為對己方有利。他分析，中國一定會反對民進黨總統參選人賴清德，「現在最擔心中共把賴清德當選與否當成面子之爭」，在華人文化中最重面子；而國民黨總統參選人侯友宜與中國來往較少，總是不熟悉，而他在擔任台北市長期間，舉辦過8次雙城論壇以及世大運，跟中方有許多背後折衝與談判經驗，在談判過程中，慢慢讓對方知道己方的做法是這樣。

柯文哲表示，不管對美國還是中國，最重要的態度是「no surprise」（沒有意外），「no surprise」另外的意思是正直、誠信，美國最起碼知道他是「no surprise」的人，他認為，正直誠信長期而言的利益，會比耍小聰明騙人得到的好處更大。

華府兩岸專家葛來儀前日在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）分析台灣2024總統大選，指北京態度傾向支持柯文哲。柯稱解讀葛的說法，應是認為他最能跟美中溝通。但葛來儀後續發文澄清，強調不是在替柯文哲背書，批評柯「說的不是實話」。

葛來儀還指出，這不是柯文哲第一次曲解她的意思，暗指她支持柯文哲。她批評，這是不道德行為（unconscionable behavior）。

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