遭葛來儀批曲解原意　柯文哲：起碼美知道他「no surprise」

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一名與會學生表示，日前葛來儀說柯文哲是中共最放心的人，被柯擅自解讀為中美最放心的人，引起美國反感，詢問柯文哲未來要如何成為讓美國最放心、最信任的人。
柯文哲表示，對他而言，遇到任何攻擊總是要化解，轉為對己方有利。他分析，中國一定會反對民進黨總統參選人賴清德，「現在最擔心中共把賴清德當選與否當成面子之爭」，在華人文化中最重面子；而國民黨總統參選人侯友宜與中國來往較少，總是不熟悉，而他在擔任台北市長期間，舉辦過8次雙城論壇以及世大運，跟中方有許多背後折衝與談判經驗，在談判過程中，慢慢讓對方知道己方的做法是這樣。
柯文哲表示，不管對美國還是中國，最重要的態度是「no surprise」（沒有意外），「no surprise」另外的意思是正直、誠信，美國最起碼知道他是「no surprise」的人，他認為，正直誠信長期而言的利益，會比耍小聰明騙人得到的好處更大。
華府兩岸專家葛來儀前日在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）分析台灣2024總統大選，指北京態度傾向支持柯文哲。柯稱解讀葛的說法，應是認為他最能跟美中溝通。但葛來儀後續發文澄清，強調不是在替柯文哲背書，批評柯「說的不是實話」。
葛來儀還指出，這不是柯文哲第一次曲解她的意思，暗指她支持柯文哲。她批評，這是不道德行為（unconscionable behavior）。