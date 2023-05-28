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BLACKPINK開唱「LISA暴走丟玩偶」！網見可怕真相反讚：更愛她了

▲BLACKPINK日前開唱時，突然發生LISA暴走，把台上玩偶丟回去給歌迷的舉動，結果真相曝光後反而獲得網友們大讚，「更愛她了！」（圖／BLACKPINK FB、微博）
▲BLACKPINK日前開唱時，突然發生LISA暴走，把台上玩偶丟回去給歌迷的舉動，結果真相曝光後反而獲得網友們大讚，「更愛她了！」（圖／BLACKPINK FB、微博）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓女神天團BLACKPINK，目前正在舉辦世界巡迴演唱會，造成許多歌迷暴動，怎料，日前開唱時，多次發生歌迷朝著台上丟玩偶的舉動，讓LISA徹底變臉趕緊丟回去，事後才有眼尖的網友發現，原來那隻玩偶身上疑似藏了一顆攝影鏡頭，引發眾人撻伐。

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BLACKPINK於21日在澳門連唱2天，過程中，LISA就被台下歌迷丟玩偶的舉動嚇到，再看了玩偶幾秒後才對著歌迷搖手拒絕，隨後才擺起臭臉走到舞台另一處。據了解，當時LISA疑似察覺到玩偶身上裝了一顆隱藏式的攝影鏡頭，才會罕見動怒。

▲沒想到LISA再次遇到被丟玩偶的狀況，立刻機警地丟回去，以防團員們被偷拍。（圖／微博）
▲沒想到LISA再次遇到被丟玩偶的狀況，立刻機警地丟回去，以防團員們被偷拍。（圖／微博）
沒想到事件再度上演，近日BLACKPINK到其他地方開唱時，底下又有人丟了一隻小熊玩偶到台上，LISA見狀立刻上前丟回去，而其他成員則是滿臉問號，整個畫面再度被網友們瘋傳。

就有眼尖的網友發現，那隻小熊玩偶的身上確實藏了一顆隱藏式攝影機，疑似要拍BLACKPINK的裙底風光，消息曝光後立刻掀起眾人撻伐，揚言要肉搜該名有心人士，至於是否真有此事，還有待官方釐清說明。

▲有眼尖的網友發現，BLACKPINK遇到的玩偶可能藏有隱藏式的攝影機，紛紛撻伐有心人士的行徑。（圖／微博）
▲有眼尖的網友發現BLACKPINK遇到的玩偶身上可能藏有隱藏式的攝影機，消息瘋傳後也引發眾人撻伐。（圖／微博）
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