鬼鬼名下4棟房產！每月房貸「超過20萬」 遭怒轟炒房：國稅局呢
女星鬼鬼（吳映潔）早期透過節目《黑澀會美眉》出道，近年來持續在演藝圈發光發熱，她25日出席記者會時透露，自己近期花了4000萬買下第4間房，還砸700萬裝潢，每個月扛了20多萬房貸，沒想到消息一出，讓不少網友傻眼抨擊鬼鬼在「高調炒房」！
記者賴禹妡/綜合報導
鬼鬼25日在記者會上透露，近期以約4000萬價格在松山區購入第4間房產，為45坪的豪宅，還砸700萬裝潢，她名下4棟房產加起來破億元，每個月要扛20多萬房貸，同時也強調自己有乖乖繳稅，大約要30年才能還清房貸，期許未來能買到5間房，目前2間房給家人住，其餘則是留給自己。
消息曝光後，不少網友認為鬼鬼在囤房，這個行為更是在炒房，「沒啥代表作，卻有那麼多資金，國稅局呢？」、「公開炒不用演了，持有成本低到可以一個人分身住4間」、「國稅局快查！」、「難怪台灣房價居高不下」、「奇怪這麽多間房還能貸款，是政府有病，還是銀行缺業績」、「高調炒房」。
不過，也有人替鬼鬼緩頰，「她33歲己經工作17年了，早期就在賺」、「你手上有閒錢也可以去買」、「她就比其他人成功啊」、「打不贏就加入啊」、「工作賺錢有能力靠自己買房，不懂這有什麼好嘴」。
※【NOWnews 今日新聞
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