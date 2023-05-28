下背痛、肩頸痛找不到根源？　多重影像導引治療常見疼痛

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確認疼痛根源 量身訂做治療方針台中慈濟醫院疼痛治療科主任唐宗詠表示，醫療常規上，疼痛科醫師實施介入性疼痛治療前，須區分並確認疼痛根源，詳細檢查診斷，再擬定相對應治療方案。但病人疼痛發生的原因不同，治療方案幾乎都需要量身定做，某些項目健保無法給付而需要自費，醫師更必須確認精準有效的治療效果，才能讓病人舒緩而且不浪費錢。
介入性疼痛治療 放射線多重影像導引突破傳統唐宗詠主任強調，介入性疼痛治療可透過超音波或放射影像導引系統協助。過去介入性疼痛治療示範教學，受限場地、設備與輻射等問題，只能以超音波為主。但他臨床治療經驗發現，放射線多重影像導引可突破超音波無法穿透骨頭或深部組織的限制，能更精確引導醫師在正確脊椎位置有效治療，可讓更多疼痛病人獲得妥善治療。
下背、肩頸疼痛占大宗 精密檢查及早揪出病灶台中慈濟醫院成立疼痛治療科以來，唐宗詠觀察求診病人多半為下背痛與肩頸疼痛為主，除精密檢查外，治療則優先以結構病變治療為主；已造成神經病變的病人則視情況採用神經調控或阻斷方式治療。有病人因椎間盤退化及纖維環受損飽受疼痛折磨，但未達開刀標準，唐宗詠透過多重影像導引系統精準在受損椎間盤注射羊膜基質生長因子，病人終於能安穩入眠。唐主任建議，受到疼痛困擾的人可考慮到疼痛治療科門診諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57932
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