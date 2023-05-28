瑪娃颱風準備「慢動作北轉」！最靠近台灣時間出爐 雨連下5天
瑪娃颱風持續往西北方朝台灣靠近，前半天由於受到海溫降低，垂之風切較強的原因，瑪娃颱風有減弱趨勢，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週二（5/30）瑪娃抵達台灣東南方時，將開始緩慢北轉，中央氣象局也表示，瑪娃北轉時就是最靠近台灣的時候，預期週二、週三都處於北轉的過程，對台灣影響的大小，關鍵會在於「北方槽線的深度」，以及「太平洋高壓東環」變形後的樣態，值得繼續關注。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享一張地面天氣圖並說明，沒有雲的低方是太平洋高壓的勢力範圍，目前東、西環是相連的，因此瑪娃穩定朝西北西前進，不過週二瑪娃抵達台灣東南方時，因為北方槽線系統會東移，使原本是相連的高壓斷開，分成東西兩個單體，斷開的位置則在台灣至日本琉球之間。
東西斷開連結後，原本被推著走的瑪娃失去環流導引，並陷入東西環間的「鞍型場」，只能慢速往北轉向，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，此時需觀察兩邊高壓誰的主導性比較強，以及槽線的深度、東環高壓變形後的樣態，將決定瑪娃北上過程中偏西的份量，以及北上的速度。
中央氣象局預報員廖經翔則指出，明日大台北、東半部、恆春半島有短暫陣雨，週二至週四（5月30日至6月2日）降雨持續，且東北部地區，尤其宜蘭和花蓮會有局部大雨發生的機率，其它地區為多雲到晴，中南部受颱風影響較小，週五北部及東半部持續有局部短暫陣雨，颱風逗留時間較長，不確定性也高，民眾務必多加關注颱風資訊。