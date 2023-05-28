越南藥頭賣毒咖啡包盜用「廖老大」商標！見警想尿遁仍遭逮
交友軟體也能販毒？北市一名26歲的越南籍阮姓男子，先前透過tinder販售毒品咖啡包，還在包裝上貼上「廖老大」的商標，企圖吸引年輕族群，警方接獲情資後，由萬華分局、彰化縣彰化、和美分局共組專案小組偵辦，日前前往彰化釣蝦場逮獲阮男等3人，全案訊後依毒品罪移送法辦，檢方諭令阮男5萬元交保。
記者孫唯容／綜合報導
士林分局指出，日前有員警在網路巡邏，發現一名藥頭透過tinder販售毒品咖啡包，立即展開偵辦，不過藥頭為躲避警方查緝，不僅時常變換交易地點，對於買家身份也嚴加過濾，專案小組歷經長期埋伏蒐證，終於在5月16日於彰化市金馬路某釣蝦場外，逮捕越南籍阮姓主嫌（26歲、經查無前科）及姚姓、林姓兩名送貨小弟。
阮男看見警方上門，還打算「尿遁」藉機離開，最終仍遭警方逮捕，當場查獲毒品K他命咖啡包達500包與聯絡手機等贓證物。
警方表示，阮男為了吸引顧客，還將毒品咖啡包的外觀做設計，繪製「賽車教父廖老大」商標及豪車「邁巴赫」的LOGO；訊後將3人依毒品罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭令阮男5萬元交保，2名送貨小弟則是飭回。
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