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今日最健康／半夜「睡到一半想尿尿」？醫急喊別忽視：快到泌尿科

▲醫師提醒，若半夜睡覺時總會被尿意打擾，一定要特別注意自身健康狀態是否出現問題。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲醫師提醒，若半夜睡覺時總會被尿意打擾，一定要特別注意自身健康狀態是否出現問題。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）

記者張志浩/綜合報導

許多人在晚上入睡一段時間後，最會被又急又快的尿意打擾，只能努力起身前往廁所解放，但別以為這只是你水喝太多！高雄長庚醫院泌尿科醫師陳建旭指出，40歲後若半夜床如廁2次以上恐影響睡眠品質，導致隔天精神和活力下降影響工作品質外，甚至還有可能引發記憶衰退、注意力不集中及死亡風險的提高，呼籲民眾絕不能無視「夜尿」帶來的危機。

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陳建旭表示，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中有近9成夜尿症患是「夜間尿量」大於「整天尿量」1/3的。陳建旭進一步說明，夜尿症是一種疾病，且隨著年紀越大罹病比例更高。據統計，40歲以上夜尿症盛行率近4成，盛行率與常見的三高患者相當，換算全台彎，約有超過250萬熟男恐受夜尿症影響。

▲一夜起床如廁兩次以上即屬夜間多尿，恐影響睡眠品質
▲據統計，40歲以上夜尿症盛行率近4成，盛行率與常見的三高患者相當。（圖／台灣尿失禁防治協會提供）
台灣尿失禁防治協會提及，據國外最新研究調查，患有夜尿症的患者，工作產值平均會降低高達24%，新光醫院泌尿科主任何承勳補充，夜尿會中斷睡眠過程，而睡眠品質不佳會影響記憶、判斷力，甚至容易帶來疼痛、沮喪、焦慮等負面情緒，衝擊白天的工作表現，工作效率大受影響。

陳建旭強調，目前已有國外研究顯示，具大腦排毒功能的「膠淋巴系統」，在人體睡覺時最為活躍，可協助清除大腦中的有毒蛋白質等廢物，但若長期的睡眠剝奪導致睡眠不足，膠淋巴系統將無法妥善運作，清除廢物的過程會受到阻礙，有毒物質就會堆積在神經元中，長期下來恐導致注意力不集中、記憶衰退、疲倦等，甚至有衍生阿茲海默症、帕金森氏症等腦部退化疾病與失智風險。

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