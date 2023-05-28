出國熱！逾7成愛用航空附加服務 每4人有1人會為旅遊優惠辦卡
台灣邊境解封至今已逾半年，跨境旅遊人潮持續湧現。萬事達卡針對台灣民眾消費習慣最新調查指出，65%台灣民眾在今年有海外旅遊規劃，更以新興富裕族群出國意願最為強烈，該族群不僅有高達76%在今年規劃出國旅遊，其中有近4成甚至計劃多次出國。此外，調查也發現，75%出國民眾愛用航空附加服務，最青睞機場貴賓室、免稅店、網路漫遊折扣，也有1/4的台灣消費者會因為想要享有旅遊優惠或服務等附加權益而申辦新信用卡。
記者顏真真／台北報導
萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，2023海外旅遊熱度延續，也帶動消費者回頭檢視信用卡旅遊附加權益及禮遇。根據萬事達卡調查顯示，有1/4的台灣消費者會因為想要享有旅遊優惠或服務等附加權益而申辦新信用卡，其，持卡人最在意新信用卡是否提供「機票折扣」、「機場接送服務」及「海外旅宿優惠」等權益。
根據萬事達卡調查結果指出，75%出國民眾會使用航空附加服務。其中，又以機場貴賓室為台灣民眾之最愛，每2個出國民眾就有1個會使用該服務。此外，萬事達卡同時發現，3成出國民眾是透過信用卡提供的附加權益來享受貴賓室服務。
調查結果同時顯示，台灣消費者偏好使用信用卡來享有機場免稅店優惠，其中又以熱愛購物的18至25歲年輕世代對信用卡機場免稅店優惠喜愛程度最高。此外，滑世代出國旅遊不可或缺的網路漫遊服務，也是消費者在出國行程中最希望獲得的信用卡權益之一。
另外，在全球航空運輸量能尚未完全恢復的現況下，班機延誤或時間異動的情況頻傳，往往造成民眾旅途中的不便。萬事達卡調查也發現，海外旅遊醫療險與旅遊不便險是目前台灣民眾最重視的信用卡綜合保險。