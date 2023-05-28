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陳意涵《浪姐4》表現差爆哭！遭怒轟「綠茶」　賈靜雯又衰捲風波

▲陳意涵（左二）在第二次公演舞台中，因自責表現不佳害小組輸掉比賽，在舞台上直接爆哭，卻因此挨轟「綠茶」。（圖／翻攝自微博）
▲陳意涵（左二）在第二次公演舞台中，因自責表現不佳害小組輸掉比賽，在舞台上直接爆哭，卻因此挨轟「綠茶」。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡/綜合報導

台灣女星陳意涵近日參加中國選秀節目《乘風2023》（又稱《浪姐4》），引起許多話題，在第二次公演舞台中，她因自責表現不佳害小組輸掉比賽，在舞台上直接爆哭，沒想到許多網友不買單，怒轟她沒實力居然又晉級，這番操作根本就是「綠茶」，就連好友賈靜雯及修杰楷都意外捲入這次爭議中。 

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▲陳意涵（左二）在舞台上情緒潰堤，讓許多網友看到此幕非常不滿，認為陳意涵實力不足，沒資格繼續晉級。（圖／翻攝自微博）
▲陳意涵（左二）在舞台上情緒潰堤，讓許多網友看到此幕非常不滿，認為陳意涵實力不足，沒資格繼續晉級。（圖／翻攝自微博）
《乘風2023》近日播出各小組第二次公演舞台，陳意涵因表現不佳自責害了小組輸掉比賽，組內被淘汰的人為另一位姐姐汪小敏，在節目組公布比賽結果後，陳意涵立刻在舞台上爆哭，一邊掉眼淚一邊說：「是我害了妳們，真的是我害了妳們。」 

其他姐姐見到陳意涵情緒潰堤，紛紛湧上前安慰，就連被淘汰的汪小敏也不例外，沒想到，許多網友看到此幕非常不滿，認為陳意涵實力不足，沒資格繼續晉級，狠酸「先哭先贏，讓自己成為被安慰的那一個，真的有夠綠茶」。 

▲陳意涵（右）2017年隔著賈靜雯女兒咘咘緊摟修杰楷（左）合照，讓網友怒轟「別哭了，再哭讓修杰楷來安慰妳」，意外讓賈靜雯夫妻再度捲入爭議中。 （圖／翻攝自微博）
▲陳意涵（右）2017年隔著賈靜雯女兒咘咘緊摟修杰楷（左）合照，讓網友怒轟「別哭了，再哭讓修杰楷來安慰妳」，意外讓賈靜雯夫妻再度捲入爭議中。 （圖／翻攝自微博）
陳意涵從舞台上一路哭回後台，賈靜雯見狀心疼地安慰她，卻讓網友更加覺得陳意涵是十足的「綠茶」，有人挖出陳意涵先前在節目中，在賈靜雯和老公修杰楷視訊時直接插話，還有網友翻出陳意涵2017年隔著賈靜雯女兒咘咘緊摟修杰楷合照，讓網友怒轟「別哭了，再哭讓修杰楷來安慰妳」，意外讓賈靜雯夫妻再度捲入爭議中。 

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