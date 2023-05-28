銀髮族術後胡言亂語嚇壞家人 缺乏維生素D譫妄症高於正常人1.5倍

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奇美醫院麻醉部主治醫師洪國全表示，術後譫妄是一種在手術後出現的精神狀態異常，通常發生在在手術後的24至72小時內，但有時也可能在手術後的數週內出現。根據文獻，術後譫妄通常發生在老年病人身上，特別是進行大手術的病人，術後譫妄可觀察症狀包括精神狀態改變、思考混亂、幻覺、不安、激動或抑制、情緒不穩定，以及對現實環境的錯誤認知等。部分病人可能會出現暴力或自我危害的行為，需要特別注意安全。但譫妄症狀通常在數天至幾週內會緩解。
洪國全醫師指出，術後譫妄的發生原因並不十分清楚，但可能與手術者本身、麻醉藥物、發炎反應、疼痛、電解質紊亂、慢性疾病等因素有關。奇美醫院麻醉部團隊經由2015年至2021年的相關文獻統合分析研究，發現2,673位病人中，年齡介於55歲至84歲年齡較大者與術後譫妄症有強烈的相關性，且維生素D缺乏是另一個會造成術後譫妄的危險因子，維生素D缺乏的病人之術後譫妄發生機率是正常人的1.5倍左右。高齡長輩由於身體機能下降、皮膚的合成能力下降、飲食不均衡以及日曬時間減少等因素，導致維生素D缺乏。高齡者可以透過日曬、食物攝取和補充劑等方式攝取維生素D，維生素D每天攝取量約400至600國際單位(IU)，
洪國全醫師強調，銀髮族或是不常進行戶外活動的民眾若有開刀的需求，建議可在手術前考慮接受相對應的篩檢，調理自身健康，並避免術後譫妄的發生。