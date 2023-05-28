基輔遭俄羅斯無人機攻擊！開戰以來最大規模空襲 1人死亡
俄羅斯在28日凌晨，對烏克蘭首都基輔發動無人機攻擊，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔遭到了俄烏戰爭以來最大規模的無人機攻擊，烏克蘭軍方聲稱俄羅斯派出了54架無人機，其中絕大多數都被烏克蘭擊落，不過有1位41歲男子遭無人機的碎片炸死，市區也有多棟建築起火。由於5月的最後一個星期日是基輔的建城紀念日，基輔指控俄羅斯故意選在今天發動大規模空襲。不過，俄羅斯並未證實烏克蘭的說法。
記者倪浩軒/綜合報導
烏克蘭聲稱俄羅斯派來的無人機，是由伊朗製造的「神風敢死隊」無人機，克里契科曾呼籲民眾「待在避難所」，稱這次的空襲相當大規模。而不只基輔，烏克蘭多處城市都響起防空警報，據烏克蘭軍方表示，凌晨的防空警報持續了5個多小時，基輔市受創最重。
由於處於戰爭期間，基輔慶祝建城紀念日的活動縮減了規模，但仍安排了街頭集市、音樂會和博物館展覽等活動。對於基輔在紀念日凌晨遭受空襲，烏克蘭總統府辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）認為這顯示了俄羅斯缺乏安全感，「烏克蘭的歷史對他們來說是一個揮之不去的刺激因素」。
就在烏克蘭對外宣稱反攻在即的同時，俄羅斯於過去數週也加強了空襲的力道，透過無人機以及長程導彈，持續攻擊烏克蘭中、西部的城市。此外，俄羅斯也不斷加強佔領區的防禦工事，應付可能的反攻。
據《BBC》報導，俄羅斯駐英國大使克林（Andrei Kelin）強調，莫斯科至今尚未「非常認真地動用所擁有的龐大軍事資源」，但是隨著烏克蘭不斷將戰事升級、西方國家持續提供軍援，雙方的衝突很可能會升高到迄今為止從未見過的層級。克林補充，俄羅斯「不需要也不想要」看到這樣的情況發生，不過按目前局勢來看，戰事似乎正無法避免地朝這個方向發展。