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總統教育獎南市4位學生獲獎 黃偉哲願助圓夢活出精彩人生

▲陳柏元18歲時因車禍造成頸髓損傷癱瘓，他的夢想是希望七股及佳里區的公共空間更無障礙化，台南市長黃偉哲當場允諾盡力實現（圖／台南市政府提供）
▲陳柏元18歲時因車禍造成頸髓損傷癱瘓，他的夢想是希望七股及佳里區的公共空間更無障礙化，台南市長黃偉哲當場允諾盡力實現（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

023總統教育獎獲獎名單日前公布，台南市有4位學生獲選，將於7月至總統府接受表揚。台南市長黃偉哲日前在台灣新移民成長關懷協會理事長黃乃輝的陪同下與獲獎同學相見，聆聽其分享自身經歷，也贈送每位獲獎人禮物，表彰其克服障礙、突破自我界限，在課業和技藝展現的傑出表現。

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黃偉哲表示，今年總統教育獎台南市有4位得主，每一位的事蹟都讓人振奮感佩，是台南市的光榮，更是全國的楷模，非常感謝家長、老師的付出及循循善誘，希望獲獎同學在學習、生命上的傑出表現，能夠成為所有學子的典範，激勵大家活得更精彩。

▲王沐晴罹患脊髓性肌肉萎縮症，生活起居都需要家人幫忙，但她口條清晰，曾獲校內說故事比賽第一名，志向是希望能成為新聞主播（圖／台南市政府提供）
▲王沐晴罹患脊髓性肌肉萎縮症，生活起居都需要家人幫忙，但她口條清晰，曾獲校內說故事比賽第一名，志向是希望能成為新聞主播（圖／台南市政府提供）
賢北國小王沐晴同學一歲時診斷出脊髓性肌肉萎縮症(俗稱漸凍症)，無法站立需以輪椅代步，生活起居都要有人幫忙，但她不向命運低頭，國小二年級時即獲校內說故事比賽第一名，更曾獲台南市小小解說員競賽客語組第一名。沐晴表示，她的夢想是像楊玉欣女士一樣，長大成為電視新聞主播或是成為服裝設計師。


鹽水國小蔡家興同學是新住民之子，父母離異後他與媽媽相依為命。國小二年級時接觸網球，常常是比賽的常勝軍。家興成熟懂事，遭遇困境時總會努力找到問題所在並克服。他最大的希望就是媽媽有時間可以來看他比賽，他會努力得好成績來感謝媽媽栽培。


就讀北門農工的陳柏元18歲時因車禍造成頸髓損傷癱瘓，經歷7年封閉生活後重返校園，並參加學校田徑集訓。去年在全國身心障礙國民運動會，贏得肢障男子組鉛球、標槍、鐵餅等3項F52級銀牌。柏元的夢想是讓七股、佳里更無障礙化，他引用Trash band主唱阿夜的話「或許一個人在實現夢想的過程會有點孤單，但我們一群人聚在一起時，一定可以改變世界」。黃偉哲當場承諾會盡力協助實現七股、佳里公共空間的無障礙化，市府也會跟他們站在一起，實現每個人的夢想。


台南應用科技大學的陳珞綺在嬰兒時期經檢查發現為全盲，後來還診斷為自閉症患者，長達12年的早療才改善先天情緒問題。珞綺對音樂有高度興趣及天賦，珞綺母親辭掉工作陪讀，鼓勵她考取街頭藝人證照。目前珞綺已有7張證照，不但受邀在市府市政中心定期演出，亦曾受邀赴日表演，獲獎無數。



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