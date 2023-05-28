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再懷孕恐沒命！她子癇前症連懷2胎都死腹中　觀音佛祖幫她找醫師

再懷孕恐沒命！她子癇前症連懷2胎都死腹中　觀音佛祖幫她找醫師
再懷孕恐沒命！她子癇前症連懷2胎都死腹中　觀音佛祖幫她找醫師

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一位42婦女曾因子癇前症併妊娠糖尿病，兩次的懷孕都在20多週胎死腹中，第二次的懷孕甚至引發中風造成肢體有些不靈活，因此被醫學中心警告不可以再懷孕了，否則性命可能不保，不料五年後她竟又懷孕，並表示觀音佛祖指示她要給澄清醫院婦產科汪世強產檢、接生，也在千般危險下順利產下健康女嬰，母女均安。

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子癇前症併姙娠糖尿病　治療不當恐雙亡

汪世強醫師表示，他聽完該孕婦的述說後有點頭皮發麻，倒不是因為觀音佛祖請她來求診這麼玄的事，而是她已懷孕10週，體重89公斤，初診的血壓就高達186/105的危險狀態，加上又有尿蛋白及糖尿病，直讓他背脊陣陣發涼，這是非常典型的產婦子癇前症併姙娠糖尿病，在母親或胎兒任一方一有問題時就必需馬上處理，一旦錯過時機都可能造成母、嬰或母嬰雙傷亡。

子癇前症　傷害母親與胎兒

汪世強醫師說明，子癇前症是婦產科常見的高危險妊娠，常在懷孕20週後出現，20週前就出現的相對更為危險，不僅會傷害母親與胎兒，也可能對母體腎臟、肝臟與腦造成與損害，也是胎兒出生時體重過輕、早產以及胎死腹中等併發症的重要成因，還可能進展成有致命危險的子癇前症，會造成痙攣、昏迷、甚至死亡。

緊急剖腹產子　所幸母女均安未出現後遺症

經過四個半月戰戰兢兢的體重、血壓、血糖控制、胎兒監視，在孕期30週多，血壓有時會飆升到200mmHg，體重暴漲到106公斤，雙腿腫到走路都很困難。由於情況有所危急，汪世強醫師要求該孕婦立即住院治療、觀察。在住院第二天胎兒的各項檢查，呈現胎兒窘迫的趨勢，再加上母體開始出現無法平躺、喘、頭痛、血壓居高不下等症狀，實驗室檢驗也出現肝指數上升、血小板低下等危相，於是決定緊急剖腹產，在當日生下1280公克女嬰。

汪世強醫師提及，小寶寶在加護病房治療近兩個月後出院，體重2515公克；媽媽也在產後一個禮拜出院，目前母女均無出現不良後遺症。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57934

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