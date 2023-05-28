瑪娃看到台灣怕了？威力退化轉「中度颱風」 暴風圈恐擦邊東部
瑪娃颱風持續往西北方朝台灣靠近，不過中央氣象局表示，因為瑪娃強度減弱、速度變慢，下午2時已減弱為「中度颱風」，發布海上警報的時間最快可能會落在明（29）日晚上，不過瑪娃在未來5天都會影響台灣天氣，中央氣象局局長鄭明典表示，「瑪娃颱風預期入夜後往北分量才會逐漸增大」，氣象達人彭啟明觀察路徑後更推測，「暴風圈有機會接觸台灣東半部陸地。」
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，中度颱風瑪娃距離台灣約990公里，以每小時15公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑90公里。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，本週將是「瑪娃週」，颱風預計將會影響到週五或週六（6月2日至6月3日），不過影響的程度仍須要看未來的路徑發展，日本氣象廳的預測路徑中，有略偏西一點，雖然處於誤差範圍，但暴風圈有機會碰觸到東半部陸地。
中央氣象局則指出，明日晚間可能會發布海上警報，民眾請留意東半部迎風面的雨勢及後續東北部的降雨。鄭明典說明，瑪娃颱風雲系還是很大、很完整，但是颱風眼變模糊了，所以在最新颱風消息中，颱風強度已經調整為「中度上限」，暴風半徑也略為縮小，最近幾小時瑪娃移動速度趨緩，預期入夜後往北分量才會逐漸增大，所以在考慮颱風警報發佈時間上還多了些觀察時間。