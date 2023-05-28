宜蘭情人灣遭捲走！男脫困謊報年齡 警查出12歲國中女見網友落海
瑪娃颱風逼近，台灣東部沿岸已出現長浪。宜蘭知名「情人灣」今（28）日上午發生大浪，一對男女遭捲入海中，其中25歲的男子自行游上岸，發現女子仍在海中載浮載沉，且離岸越來越遠，趕忙報警。不過，該男子原稱女方為18歲，兩人是網友，今天是第一次在宜蘭情人灣約會，但是被警方查出女方竟12歲國中生，目前警消仍在仍在搜救中。
記者孫唯容／綜合報導
警消指出，男女雙方都是宜蘭人，先前為網友關係，20日才剛在網路上認識，今天是第一次碰面。男子原先供稱女子為18歲，不過警方查出女方年紀只有12歲，為國中一年級學生，目前警方已經通知家屬。
警消獲報後，派遣遣二大、特大、南方澳、蘇澳分隊，以及救生艇跟空拍機前往救援，目前尚未發現女子蹤跡。由於海浪太大，救生艇作業困難，目前以空拍機擴大搜索，附近漁船也加入協助。
※【NOWnews 今日新聞
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