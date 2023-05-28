坎城影展「亞裔狂掃4大獎」！役所廣司摘影帝 成為日本史上第2人
第76屆坎城影展圓滿落幕，影帝由日本男星役所廣司榮獲，導演獎由越南導演陳英雄拿下，最佳劇本獎則是頒給日本名導是枝裕和的新片《怪物》，今年亞裔電影人掃下4大獎，表現大放異彩，另外，最高榮譽金棕櫚獎則由44歲法國女導演賈潔絲汀楚特（Justine Triet）以電影《墜落的剖析》獲得殊榮，這也是坎城影展史上第3次由女性導演抱回此項大獎。
記者賴禹妡/綜合報導
今年坎城影展由日本男星役所廣司，以德國名導溫德斯（Wim Wenders）執導的作品《完美的一天》拿下影帝殊榮，他也是相隔19年繼《無人知曉的夏日清晨》柳樂優彌之後，再度摘下影帝寶座的日本男星，影后則是土耳其女演員梅爾維迪茲達爾（Merve Dizdar）以電影《關於枯草》獲獎。
此外，越裔法籍導演陳英雄（Tran Anh Hung）以美食電影《火上鍋》（The Passion of Dodin Bouffant）拿下最佳導演獎，名導是枝裕和則以新作品《怪物》奪得最佳劇本及會外獨立獎項「酷兒金棕櫚獎」兩項大獎。而坎城影展最高榮譽金棕櫚獎則是頒給44歲法國女導演賈潔絲汀楚特，她以《墜落的剖析》榮獲大獎肯定，也成為坎城影展史上第3位拿下此獎項的女性導演。