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空中開門驚魂！男子赴法院審訊後遭羈押　同機型逃生門旁座位停售

▲一名30歲李姓男乘客26日擅自將韓亞航空客機的逃生門打開，造成9名乘客因呼吸困難送醫治療。李男今（28）日前往大邱地方法院應訊後，遭當庭拘捕羈押。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名30歲李姓男乘客26日擅自將韓亞航空客機的逃生門打開，造成9名乘客因呼吸困難送醫治療。李男今（28）日前往大邱地方法院應訊後，遭當庭拘捕羈押。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

韓亞航空（Asiana Airlines）韓國國內線在26日發生一起航空事故，一名30歲李姓男乘客擅自將客機逃生門打開，雖無造成任何人傷亡，但有9名乘客因呼吸困難送醫治療。李男今（28）日前往大邱地方法院應訊，法官認定李男罪行嚴重，有潛逃可能，當庭發出逮捕令後將李男拘捕羈押，最重將面臨10年徒刑。

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根據《韓聯社》報導，李男出庭應訊時坦承全部罪行，而在進入法院前面對記者詢問時，李男還是表示自己打開門是因為想要快點下飛機，對於機上乘客有中小學生受到驚嚇，出現噁心、嘔吐、手腳顫抖等症狀，李男則說自己「非常對不起孩子們」。

法官曹正煥（조정환）認為李男犯行重大，且有潛逃之虞，當庭發出逮捕令，將李男拘留羈押。根據韓國的《航空保安法》，擅自開啟艙門，最重恐將面臨10年徒刑。雖然李男已經坦承犯行，不過警方還打算約談當天機上的空服員與其他乘客，進一步釐清案情細節。

慶幸的是，在這起「空中開門」驚魂記中，並沒有乘客真的因此受傷，有9人因為驚嚇而出現呼吸困難症狀被送往醫院，但警方表示他們都在2小時內恢復正常，陸續出院返家。

韓亞航空事後第一時間宣布，同款客機（空中巴士A321）除非滿座，否則男子所坐的靠近逃生門的31A座位將停售。而韓亞航空28日又發出聲明表示，為了確保飛行安全，即便滿座，該座位也不會售賣，正式徹底停售該位置。且不只李男所坐的31A停售，同為逃生門附近座位的26A，也將不再出售。


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