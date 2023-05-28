瑪娃颱風雨彈要來了！明發海警「雨連轟5天」 下最猛時段曝
瑪娃颱風今（28）日下午減弱為「中度颱風」，中央氣象局預報員廖經翔表示，最快明（29）日晚間會發布海上警報，且有可能持續到週五（6/2），明天開始大台北、東半部、恆春半島將受颱風外圍環流影響出現降雨，氣象局長鄭明典也指出，瑪娃颱風今天入夜後「往北轉」的份量會逐漸增大，速度持續放慢，預計在週二至週三（5月30日至5月31日）最靠近台灣，請民眾持續留意颱風資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔提及，瑪娃颱風今天入夜後，行徑方向從「西北西」轉為「西北」，到了週二、週三才會完全往北邊行徑，屆時也是颱風速度最慢、最接近台灣的時間點，而瑪娃颱風預計會在台灣東側海面逗留至週五晚上，速度很慢的情況下，海上警報有可能從週一發布到週五，請民眾特別留意。
實際降雨的影響上，明日大台北、東半部、恆春半島就會有雨勢，週二至週四雨勢更大，尤其是宜蘭、花蓮地區，因為颱風有帶來的東北風，降雨會較為持續，且累積雨量有機會到達局部大雨的規模，週五雨勢趨緩，主要是北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中南部在這段時間受影響較小，民眾還是要節約用水。
廖經翔指出，颱風北轉後速度慢，海上警報可能會一直持續到週五，由於路徑還有不確定性，因此無法排除颱風暴風圈會接觸陸地，但機率較低；臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，颱風在不同位置時，天氣狀況、降雨空間分布就會有所不同，在颱風還沒遠離之前 務必多加注意山上、海邊活動，並做好防災準備。