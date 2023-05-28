出席台大校園座談滿場　賴清德：沒有加5分令人感動

淡江大學日前傳出學生出席國民黨總統參選人侯友宜座談期末加分，引發熱議，民進黨主席暨總統參選人賴清德今（28）日出席「2024校園總統馬拉松」，致詞時表示下周適逢期末考，在沒有加5分的情況下，看到學生出席令人感動，強調年輕人的理想就是國家前進的動力，包括野百合、太陽花學運，年輕人不僅關心國家社會，更用行動改變國家，讓台灣擁有更有的民主、自由與人權，年輕人的理想就是民進黨的理想，年輕人的批判更是民進黨檢討改進的動力，「投資年輕人，就是投資國家的未來。」
記者陳威叡/綜合報導
賴清德今日出席由亞太青年協會與台灣大學政治學系系學會主辦的「2024校園總統馬拉松」，對於滿場的學生，他致詞時表示，下周適逢期末考，在沒有加5分的情況下，學生願意前來令人感動，強調古今中外無論何時，年輕人理想是國家前進的動力，台灣也沒有例外。
賴清德說，在政治領域中，包括野百合與太陽花學運，年輕人不僅關心國家社會，也用行動改變國家，讓台灣擁有更好的民主、自由與人權，另台灣也是亞洲第一個婚姻平權的國家，民進黨何其有幸，與年輕人一同追逐夢想，也感謝年輕人的支持，讓民進黨找到方向。
賴清德說，民進黨無論何時都有年輕人入黨，年輕人的理想就是民進黨的理想，年輕人的批判更是民進黨檢討改進的動力，「投資年輕人，就是投資國家的未來。」