beanfun!潮玩節湧人潮！王彙筑曝最愛楓之谷 狗才樂團迷上拍貼機
週末玩樂何處去？「beanfun!潮玩節」絕對是你的最佳選擇！由遊戲橘子集團泛娛樂社群平台beanfun!打造的潮世代酷玩派對「beanfun!潮玩節」，連續3個週末在松山文創五號倉庫熱鬧開唱，免費入場。《聲林之王》人氣歌手王彙筑今（28）日登台表演，立刻吸引數百名歌迷齊聚，現場還有拍貼機免費拍、文創市集可以逛，「狗才樂團」開唱前也迷上拍貼機，粉絲追星之餘還能享受購物樂趣、創意激盪，對活動讚不絕口。
記者江芷稜/台北報導
王彙筑人氣超旺，一早11點就有粉絲帶著折疊椅排隊，爭搶第一排位置，他們表示在IG得知活動就集結一票好友朝聖，手上拿著CD、扇子、各式應援物品亮相，很感謝有這個活動能來聽歌，順道逛了一圈創意市集、玩拍貼機，留下深刻印象。
王彙筑帶來〈Mama Says〉、〈雜草〉、〈遮多遮多〉等6首精彩歌曲，外貌清秀的她笑說年輕時也有叛逆的靈魂，很愛玩電玩遊戲，尤其是遊戲橘子代理的「楓之谷」，還要粉絲猜猜她的角色，最後公布答案是法師，應《NOWnews今日新聞》邀請，王彙筑特別和上百位粉絲合影，滿足歌迷要求，展現親民的一面。
在街聲崛起的「狗才樂團」，開唱前就在「beanfun!潮玩節」玩了一圈，從拍貼機、夾娃娃機到迷因標語，都留下他們的足跡，主唱維宗打趣說：「這邊的設施都很好玩，我剛夾了很多次都沒夾到玩具，保夾金額快到了，你們可以去試試」，被貝斯手宥辰吐槽「太寵粉了」。他們去年剛發行同名EP，靈機一動推出買專輯送樂團在拍貼機獲得的4張私房照，立刻銷售一空，入手偶像物品的粉絲開心不已。
最後登場的創作樂團「打倒三明治」，帶來〈茹毛飲血〉、〈茶餘飯後〉、〈夜走〉、〈在煙火消逝的前夕〉等8首精彩歌曲，主唱王欣茹獨特嗓音吸引數百位粉絲齊聚台前，她不忘呼籲粉絲們聽完演出，可以欣賞潮玩節的創意主題展區，享受一個美好的假日午後。
「beanfun!潮玩節」即起至6月11日，每個週末都有表演活動，現場除了文創市集之外，還有「街頭潮流」、「怪奇迷因」、「流行美妝」、「特種吃貨」4大主題展區，提供給喜愛拍美照的民眾打卡，之後還有孝順一族、BB彈、餵飽豬、WANLONG、胡凱兒、庸俗救星、午夜午夜、討口一眾、裝咖人、GOTA、露波合唱團、凹與山等18組音樂人接力演唱。6月10日邀請原創音樂選秀實境節目⟪MUSIC MAKER音樂主理人⟫6位參賽選手，包括楊子樸、紀儀羚、秦宇子、3WICH、NIO、翊庭等人，搶先於節目播出前開唱，粉絲千萬不要錯過。