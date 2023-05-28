領獎痛罵馬克宏！潔絲汀楚特奪坎城金棕櫚　成史上第3位女導演

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在這個全球媒體聚焦的場合上，潔絲汀楚特也在得獎感言特別痛批法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府對文化政策與年金改革的作為，她稱馬克宏政府以「令人震驚」的方式強制通過提高退休年齡的法律，並批評「這個新自由主義政府支持的文化商業化，正在打破法國的文化免議（Cultural exception）政策，沒有它我今天就不會站在這裡。」
潔絲汀的言論抨擊的是馬克宏政府的對文化政策與養老金政策大幅削減的緊縮計劃，其中包含了在廣泛抗議與大規模示威活動下，上個月仍強硬簽署通過了將法國的退休年齡從62歲提高到64歲的法案，以及縮減對藝文計畫與項目的保障。
法國以文化免議（Cultural exception）原則制定數項保護本國文化不受其他文化侵襲的政策，包含補助、獎勵金等等。44歲的導演潔絲汀表示，如果當初政府沒有針對這些文化面計畫予以保障，今天自己就不會站在坎城得獎台上，她也將獎項獻給未來所有年輕導演們。
潔絲汀嚴厲且尖銳的抨擊在當晚也立刻召來法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）的回應，她先是稱自己「很高興看到金棕櫚獎頒給一名法國導演」，接著又表示對潔絲汀的批評「感到震驚」，稱如果沒有法國政府的電影融資模式，「這部電影就不會問世」，同時強調「別忘了，正是法國法國電影的融資方式使多樣性能在世界各地展現」；潔絲汀楚特在得獎者記者會上對此則回應，坎城是個適合為此發聲的場合，而不論對女性導演或年輕導演們來說，她獲獎受肯定只是個開始。
潔絲汀楚特是繼《鋼琴師和她的情人》導演珍康萍（Jane Campion）、《鈦》導演茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）後，史上第3位獲金棕櫚殊榮的女導演，她的第二部作品《維多莉亞沒有祕密》於2016年入選坎城影展影評人週開幕片，2019年的《寂寞診療室》更入圍過坎城競賽片。