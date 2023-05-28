瑪娃颱風龜速逗留5天！「雨怎麼下」1圖搞懂 中南部要失望了
瑪娃颱風今（28）日下午減弱為「中度颱風」，中央氣象局預報員廖經翔表示，最快明（29）日晚間會發布海上警報，且有可能持續到週五（6/2），臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，瑪娃颱風雨勢以週四（6/1）為分界點，將有2階段變化，主要雨區在北部、東半部、東北部，中南部影響較小，水庫乾旱的問題可能無法得到緩解。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週四之前，瑪娃位於台灣東南方，此時吹著東北風，主要降雨區域是「宜蘭、基隆北海岸、台北東側及花東地區」，尤其宜蘭地區連日降雨的關係，雨量會相當可觀，週五至下週日（6/4），瑪娃逐漸往北北東離開，風向將轉為偏北或西北風，主要降雨區域會變成「北部山區」，中部山區雖然有機會，但量不多，花東雨停，宜蘭仍有雨但趨緩。
中央氣象局也在粉專「報天氣 - 中央氣象局」說明，瑪娃颱風北轉後，會在台灣東邊慢慢繞，海上颱風警報預計明日下半天之後發布，瑪娃週二至週五較接近台灣，除了東半部、北部留意雨勢，宜花易有大雨之外，沿海也有強陣風，東半部要注意高度5米以上的長浪。
此外，氣象局提醒，下週颱風降雨區域大多集中在北部、東半部，雨量較稀少的中南部民眾，除了要節約用水外，新竹以南白天高溫炎熱，到週四之前，都要留意局部攝氏36度甚至以上的高溫，提醒民眾，瑪娃颱風北上過程中移動緩慢，預報不確定性較大，颱風路徑將影響風雨程度、區域及時程，務必留意最新天氣資訊。