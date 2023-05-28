體驗義式風情遊日本！歌詩達莎倫娜號郵輪首航高雄港

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台灣港務公司董事長李賢義表示，高雄港郵輪行程，繼今年4月南台灣的民眾從高雄港搭乘郵輪前往香港旅遊後，台灣港務公司於9、10月連假期間，也迎來民眾熱切期盼的日本航線。
李賢義說，隨著疫後解封，全球最大郵輪集團嘉年華集團旗下的歌詩達莎倫娜號(Costa Cruises)郵輪噸位11.45萬噸，長290公尺，載客量3780人，於首航高雄港後，開啟了在亞洲的精采航程。
李賢義並說，歌詩達莎倫娜號(Costa Serena)郵輪自泰國林查班港空船來到高雄港，並將於29日抵達基隆港，在台灣短暫停留後，將前往韓國及日本開啟亞洲的母港航線，並於暑假7月開始至10月的郵輪旅遊旺季期間，先後在基隆港和高雄港作為郵輪母港，展開台灣今年首艘純母港的郵輪行程，將於中秋節及國慶日的連假期間展開3航次前往日本沖繩的航程，在船上體驗義大利風格的船艙設計、美食及表演，下船後前往日本逛街購物，一趟郵輪之旅堪稱暢遊兩國。
高雄市長陳其邁指出，隨著疫情解封，許多台灣旅客喜好前往日本旅遊，這次歌詩達莎倫娜號以高雄作為母港，共推出3個航次，包括宮古、石垣及那霸，約1萬3千位名額，提供民眾不同旅遊體驗。
陳其邁說，推動郵輪觀光是市府主要政策，感謝歌詩達公司看好中南部旅客消費力，選擇高雄做為母港，未來包括補給、維修、購物、娛樂、消費，以及岸上觀光旅遊等，都會在高雄進行，對於高雄住宿、觀光等產業，可望帶來大量觀光收益。