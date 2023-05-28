近9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」造成　國健署傳授5招避免感染、保胃健康

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幽門螺旋桿菌是什麼？ 有哪些傳染途徑？「幽門螺旋桿菌」是許多腸胃道疾病的源頭，一開始會造成慢性胃炎，如果沒有積極接受治療，可能會進展成萎縮性胃炎或胃黏膜腸化生等癌前病變，最後甚至有可能會進展成胃癌。
目前，幽門螺旋桿菌確切的傳播途徑尚未定論，不過最重要的傳染途徑是「經口傳染」。根據台灣消化系醫學會資料顯示，家人間相互傳染是重要傳播來源，大多數的感染者皆是在孩童或青少年時期受到已帶菌的家庭成員傳染。
5招保「胃」健康 遠離胃癌威脅衛福部國健署指出，胃癌大多是幽門螺旋桿菌感染引起的，因此消除幽門螺旋桿菌可以減少胃癌發生的風險，不過，想要遠離胃癌的威脅必須從生活做起。
國民健康署吳昭軍署長提供以下保胃5招：
- 健康飲食：少吃醃製、煙燻食品及生食，多新鮮蔬果，可參考衛福部「我的餐盤」飲食建議。
- 良好生活習慣：避免共杯、共食，養成公筷母匙的好習慣。
- 規律運動：每週至少3次、每次至少20分鐘、每分鐘心跳達最大心跳率60%以上，稍流汗並自覺有點喘又不會太喘。（最大心跳率計算方法：預估最大心跳率＝220－年齡）
- 遠離菸檳酒：拒檳戒菸少喝酒，健康能長久。
- 及時檢查：如有腸胃不適症狀應及早就醫，若有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57939
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