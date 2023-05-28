真的嗎？義大利總理：就算退出一帶一路也可與北京維持良好關係
義大利是目前全球唯一一個與中國簽署「一帶一路」協議的七大工業國（G7）成員，不過今年以來不斷傳出義大利不打算續簽的消息。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前接受媒體訪問時表示，現在談是否續簽還言之過早，但她認為即使退出一帶一路，仍可與北京當局保持良好關係。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，梅洛尼在接受義大利當地媒體《信使報》訪問時表示，現在預測是否繼續參與一帶一路言之過早，因為「評估非常微妙，涉及許多利益」。義大利於2019年3月與中國簽署一帶一路，協議為期5年，若沒有任何一方提前3個月告知退出，協議就會自動續簽。對義大利來說，今年底才是必須做出決定的最終期限。
梅洛尼在當選前曾提到義大利加入一帶一路是個「大錯誤」，義大利雖然是G7中唯一簽署一帶一路的國家，但與中國之間的經貿往來，並沒有因而超過德國、法國等其他成員國。
梅洛尼認為，即使義大利退出一帶一路，也可和北京維持良好關係，在重要領域持續合作。雖然梅洛尼表示現在談是否退出還太早，但《路透社》報導指出，本月曾有位義大利政府高級官員，明確透露義大利「極不可能」續簽一帶一路。
不過中國人民大學教授王義桅之前曾表示，義大利當年簽訂一帶一路協議，獲得北京高度重視，如今若要退出，「對中國來說顯得相當丟臉」。義大利是否能夠在沒有一帶一路的情況下，與北京維持良好關係，還需要進一步觀察中國方面的回應。