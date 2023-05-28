小燕子女星出糗了！亂拿美術品拍照被警告 網友砲轟：沒常識
曾演出《還珠格格》小燕子一角的45歲女星黃奕，近日第一次參加中國「華表獎」頒獎典禮，曬出身穿黑色禮服的美照，感念一路走來的艱辛，難得感性發文卻出現超尷尬狀況，她手上作為陪襯的一朵耀眼水晶玫瑰，卻被美術館指出該物品竟是展覽中的藝術品，警告她未經允許不該觸碰展品，超糗行徑立刻登上微博熱搜第一！
記者江芷稜/綜合報導
黃奕23日發文表示，20年前演了小燕子，這次參加華表獎特地在手上畫了個燕子圖案，「我想帶著她和我一起…希望我們無論是20年前，還是現在，或是未來，我們都能手牽著手，感受所有的榮譽、光鮮和暗淡」。感性話語掀起一波回憶殺，喚起粉絲她飾演的小燕子經典角色的印象。
歷經2段婚姻的黃奕，經過歲月洗鍊，心境改變許多，外貌依舊美麗，她穿上黑色禮服，優雅手持一朵水晶玫瑰，搭配得相當完美，沒想到事隔5日，卻被松美術館轉發貼文，發聲警告這是展覽中藝術家的作品，「友情提示黃奕女士及團隊，尊重藝術家和美術館的勞動成果，文明觀展，未經館方許可請勿私自觸碰展品」，她事後發現不妥，悄悄刪除了水晶玫瑰的照片，目前工作室尚未道歉。
新聞登上微博熱搜第一，根據黃奕照片看來，水晶玫瑰是一畝在美術館戶外展示的藝術品，與自然共生的感覺非常自然，周邊看似沒有警告牌，有網友力挺黃奕，表示「這個作品沒提示不能隨意拿，如果是我我也可能拿，為什麼美術館在她拍照當下不說、不制止呢？」也有網友認為進入美術館本來就不該隨意觸碰展品，這應該是常識，「隨意拿展品拍照，真的很敗好感」。