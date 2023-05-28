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啦啦隊女神爆私下吃飯「被隊友甩巴掌」！認了出賣對方：我沒辦法

▲啦啦隊女神貴貴日前爆料私下吃飯時被隊友Peggy甩巴掌，讓她忍不住出賣對方，直呼：「我就是沒辦法…」（圖／貴貴IG）
▲啦啦隊女神貴貴日前爆料私下吃飯時被隊友Peggy甩巴掌，讓她忍不住出賣對方，直呼：「我就是沒辦法…」（圖／貴貴IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

中信兄弟Passion Sisters的人氣女孩貴貴，憑藉豐富資歷與親民的個性，擁有廣大球迷朝聖追蹤，而她也經常把生活周遭的糗事畫出來與大家分享，也出過書籍《貴貴的100件笨蛋事》廣受好評。近日，貴貴就自爆被隊友賞巴掌的故事，還幽默自嘲，「我就是沒辦法啊！」

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貴貴日前在IG分享，原來她當時看到手中的漢堡菜葉掉在地上，就下意識的順手撿起來吃掉，沒想到此舉竟換來Peggy的巴掌伺候，「沛看到嚇到忍不住出手，輕輕賞了貴一巴掌！」也讓她忍不住自嘲，「但吃貨就是沒辦法放棄任何一塊食物啊！」

▲Peggy也在底下崩潰回應此事，顯現她當時有多麼震驚。（圖／Peggy IG）
▲Peggy也在底下崩潰回應此事，顯示她當時對貴貴的舉動有多麼震驚，才會忍不住賞巴掌。（圖／Peggy IG）
後來貴貴也把這段故事畫成有趣又可愛的4格漫畫，直呼：「這應該也算出賣Peggy？但我覺得太好笑了～我只覺得沛以後一定是非常好的媽媽！」貼文也引來眾多好友們紛紛笑說，「完全懂！我掉桌上也會吃」、「哈哈哈太好笑了，直接一巴掌」、「看第二次還是很好笑哈哈哈」。

而當事人Peggy也回應，「我們在外面餐廳的地板很髒！而且一開始撿起來，妳手往盤子去，我以為要丟掉，結果下一秒放嘴裡！啊啊啊！」顯示Peggy當時有多麼震驚與恐慌，也讓大家笑到不行。


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