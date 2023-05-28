6／1夏月電價上路　台電強調「非調漲」：全年平均電價不變

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台電強調，夏月電價為平均電價一部分，並非調漲電價，僅是為合理反映當年度夏月與非夏月供電成本差異。
台電表示，夏月冷氣空調用電增加，使民眾易感覺電費增加，以2022年為例，台灣每戶家庭平均每月用電量約339度，非夏月期間每戶平均月用電量為294度，夏季6至9月每月用電量增加至428度。
台電指出，2022年夏月期間用電量相較非夏月期間增加4成以上，使每月電費平均增加約479元，其中359元、占比75%電費，來自用電量增加，實際因夏月電價調整而增加的金額僅120元。
至於先前2度調漲電價，台電揭露數據，住宅用電方面，2022年7月僅調1000度以上電價，有1290萬戶、97.43%用戶不受影響；今年4月僅調700度以上電價，有1231萬戶、92.94%用戶不受影響。
小商店用電方面，2022年7月所有用戶均未調整；今年4月僅調1500度以上電價，有76萬戶、83.59%用戶不受影響。
至於受影響用戶，僅有用電超過的度數會受電價調漲影響，未超過的度數同樣不受影響。
台電表示，過去2度調整電價，有逾9成以上用戶不受影響，至於夏月電價每年均會循例實施，並非調漲電價。
今年4月1日起，台電依電價費率審議會核定的平均電價，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變，用戶全年電費平均負擔不因實施夏月電價而增加。
台電說明，夏月電價僅影響每月用電120度以上、一期共2個月用電240度的電費，調幅介於13%至28%。
根據台電統計，全台378萬戶每月平均用電在120度以下，若維持平時用電情況，便完全不受夏月電價影響，主要受影響者是每月用電超過1000度的用戶，約占整體用戶比率3%。（編輯：蘇志宗）1120528