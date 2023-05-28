美前官員：習近平上台後　中國轉而挑戰國際體系

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海德里直指，習近平已準備好將其權力置於「全球舞台的中心」，再利用其權力恐嚇近鄰和境外其他人，並加強他的外交、經濟實力和軍事能力。
他說，小布希（George W. Bush）政府時代，美國面對的是一個希望得到良性國際環境的中國，這樣他們就能專注於自己的國內發展。那時的中國不想推翻國際體系，而是希望成為體系的一部分，而且中國非常清楚地表明了這一點。
海德里表示，那時的中國希望與美國有建設性的關係，而美國也試圖與中國建立這種關係。
小布希時期的美國國家安全委員會特別助理韋德寧（Dennis Wilder）則回憶，他2008年曾赴北京參加由習近平主持的北京奧運相關會議，但那是他「參加過最無聊的會議之一。習近平什麼也沒給我們透露。他像是個『不真實的紙板人』」。
現任喬治城大學美中全球問題對話項目高級研究員的韋德寧提到，習近平「不告訴我們關於他自己的事情，他不打算向我們露底牌。他就是這樣登上了中國體系的頂峰，確實隱藏了自己的實力」。事後，許多人曾認為習近平是中國又一位「改革派的領導人」，但每個人都對他（後來的表現）感到驚訝。
美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目（ChinaPower Project）主任林洋（Bonny Lin）認為，美國現在不一定能像小布希時期那樣與中國溝通，所以應把重點放在讓總統拜登（Joe Biden）能直接與習近平交談。原因是中國在習近平的領導下權力集中，已與胡錦濤領導下的中國大不相同，保持這種個人紐帶更為重要。
海德里表示，美國一直試圖與中國合作和接觸，並將中國「納入國際體系」。但中國如今卻轉向挑戰這一體系，這種改變不是美國能控制的。（編輯：邱國強）1120528