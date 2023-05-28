12生肖6、7月遇大事！屬蛇者「感情炸彈」恐爆發　化解方法一次看

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🔻生肖鼠
用笑顏去面對你的敵人丶對手丶小人和債務人，這個時候生氣已於事無補。你最近真的是笑顏逐開，每天都有正能量和好心情。已經發生的事，我們就積極正向的去面對，不需要做無謂的掙扎，每次失敗都是邁向成功的一小步。
🔻生肖牛
別在這段時間輕易答應任何人的追求，這個月開始的感情多半是來討前世債的。但若是你想要主動追求心儀的對象，那是非常可行的。成功脫單機率100%！
🔻生肖虎
別挑戰幸運女神的底線，僥倖之人將走在滿是荊棘的道路上。近期奉勸你最近必須規矩一點，各方面都要安分守己，不能有僥倖丶無所謂丶沒關係丶胡里胡塗的想法和行動。
🔻生肖兔
需要正念丶善心，切忌悲觀，否則心想事成。夏季期間你只要保持正向丶樂觀，一切就會平順安穩地度過，如果你總是過度擔心各項大小事，所有事情的結局就會是“想好的不靈，壞的靈＂。
🔻生肖龍
安安穩穩過好每一天，不過想東想西，因為動輒得咎。夏季期間你就平安順利的過日子，別想著要發大財丶賺大錢，你很容易給自己找事做，卻也給自己惹上不必要的麻煩。很多事讓他靜靜的過去就行。若你總忍不住上前插一腳，把自己惹得一身腥，就別怪他人不感激你。
🔻生肖蛇
這個夏季，別想在感情或婚姻中藏有什麽的秘密，因為半年之內都會曝光。你越是想隱藏的秘密，就越容易讓人看出破綻，伴侶間最重要且最基本的就是＂信任＂，如果自己的心中有秘密，就像水杯上微小的裂痕，時間一久總是會滲漏，就變成感情間的不定時炸彈。
🔻生肖馬
不要拒絕和家人丶手足團圓的時刻，因為緣份不等待丶時光不停留。家人是你強而有力的後盾，跟家人一起團圓丶團聚的感覺讓你相當放鬆。你會發現朋友可以給你的是陪伴，而家人給你的則是一種踏實的安全感。
🔻生肖羊
夏季期間不要再讓財務破洞擴大，借錢行為需警慎，因為你無力償還更多的債務。近期在用錢上面請務必注意，可能會有被偷丶被騙等問題出現，或是在有計劃的投資理財上遇到變數。但是在怎麼樣都要咬緊牙根，一點一點慢慢償還。
🔻生肖猴
少去人多的地方，並直接拒絕一切朋友的合作投資邀請。無論是在待人接物還是金錢合夥投資，都需要格外的謹慎，事前多一些對計劃發展的審視工作，以免最後的結果與當初的構想，差了十萬八千里。
🔻生肖雞
不要讓情緒浸泡在憂鬱和一個秘密中，幻覺如強酸強堿，已侵蝕你的好運。這個月會有點憂鬱，得小心別悶出病來，要好好調適。別總是委屈都往肚子裡吞，有空找好朋友聊聊天，紓壓一下吧。
🔻生肖狗
冤親債主出現，不要不加思索的相信你身邊的家人、朋友、同學、同事，尤其不能借錢、作保。最近如果有人要跟你借錢，建議你一定要拒絕，因為這個時候借錢給別人絕對不是一個好事情。若是具備有去無回也無所謂，那也無仿。
🔻生肖豬
減少遠行出遊，以防樂極生悲。夏季多多宅在家。出差、旅行等，交通往來密切且頻繁，必須注意行車安全，個人衛生習慣也一定要做好，即可以避免不必要的麻煩事！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。