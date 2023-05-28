《地獄里長》林哲熹被導演扒到最光　「抱住小弟弟」遛臀滿場跑

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已故演員龍劭華前年5月拍完這部戲，隔了4個月就離世，瞿友寧回憶起來很錯愕：「那時候真的嚇到，他在現場精神奕奕又愛開玩笑，怎麼可能走了。」戲裡他演黑白兩道通吃的議長，有一場被直播主蔡瑞雪按摩的對手戲，蔡瑞雪說龍劭華一直稱讚她按得好：「怎麼都可以按到經絡？」讓蔡瑞雪拍攝時增加信心，還說蔡瑞雪跟女兒陳璇個性很像，口氣宛如慈父。
鄭人碩扮菁英律師吃足苦頭，他坦言：「有許多法庭辯證的戲，需要很有自信、很有說服力的狀態說出長達3、4頁的法條台詞，對我來講真的滿地獄的，這是我有過最多台詞的一部戲。」林哲熹印象深刻表示：「常常在片場看到碩哥很痛苦地在背台詞，經過時碩哥還會開玩笑說『幫我講兩句啦』，但開拍後他還是能消化得很好。」雖然拍攝過程背詞很痛苦，鄭人碩還是相當開心參與這部作品，為了讓律師外型更加穩重，敬業為戲增胖了7公斤。
嚴正嵐腳踩12公分高跟鞋扮律師，角色有許多法律台詞，這讓私底下語速平穩的她，煞費不少苦心準備，「雖然台詞比碩哥少了很多法律條文，但真的也很常在現場覺得，這真的不是人講的話，很多台詞都得練到像彈奏樂器時的肌肉記憶，必須是一個反射動作才能夠順利表達。」最近兒子剛滿1歲，嚴正嵐開心表示：「想到拍攝時還跟其他演員聊到想生小孩就覺得很神奇，沒想到現在真的可以和兒子一起看播出。」
陳大天劇中的辦案過程裡有許多見鬼場面，「其實我非常怕鬼，平常都不太敢看鬼片。在現場看到特化的鬼魂『小綠綠』都會被嚇一大跳！但反而讓我最驚嚇的都不是有鬼的場景，而是劇情比較刺激、動作場面比較浩大的戲，瞿導真的是把它當《玩命關頭》在拍。」
陳昊森的角色是個聽障總鋪師，他透露當時接到角色到開拍，其實只有非常短的時間可以準備，「這是很大的挑戰，除了口條發音，還有很多場重情緒的戲，所以現場跟瞿導磨合了很久，非常謝謝瞿導願意相信我，把這個角色交付給我，讓我演得非常過癮。因為角色有多場重情緒的戲，所以整個拍攝期我都很默默地一直聽音樂靜心準備，沒有好好地跟大家打招呼聊聊天，特別感謝每一位對手演員給予我的空間與陪伴。」
《地獄里長》戲劇主題曲特別邀請陶山音樂結合OSN高爾宣共同創作出〈On My Way〉，女歌手九九加入演唱。兩位歌手都是首次跟戲劇合作主題曲，被問到有沒有興趣當瞿導的演員，高爾宣妙答：「當演員對我來說有點太遙遠了，可能會希望等我歲數大一點再說，我感覺成熟的我在鏡頭前會比較好看。」九九則分享：「曾經翻唱電影主題曲〈刻在我心底的名字〉法文版，之前在學校有參與過話劇、喜劇的演出，滿喜歡即興發揮的感覺，現階段先把歌唱好，之後如果有演戲機會也不會排斥。」
《地獄里長》7月8日起公視每周六晚間9點首播，每周更新2集；7月14日起三立都會台每周五晚間10點首播，每周更新2集。全劇共20集。