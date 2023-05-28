李坤城病榻祕娶林靖恩！妹妹不滿發聲了：他向我求救

知名作詞人李坤城4月大腸癌病逝，死後僅1個多月，就爆出老婆林靖恩跟兒子李卓軒的財產爭議，李卓軒以爸爸的臉書帳號控訴「後媽」隱瞞病情，包括父親氣切、結婚都沒被通知，為的就是爭遺產，對此，李坤城妹妹也跳出來說話，坦承當初林靖恩結婚時故意不通知親友，火速成婚，連哥哥生病時第一時間也是找她求救，認為林靖恩只顧打電動玩樂，並未照顧好病人。
記者江芷稜/綜合報導
據《三立新聞網》報導，李坤城起初手不能動就醫，卻久病不癒，事後又檢查出大腸癌，突然要妹妹回去救他，她到哥哥家發現林靖恩不洗碗、不洗衣服，堆積好幾包垃圾，根本沒把家裡照顧好，遑論是照顧病人，就連住院照護時，起初也是她一肩扛起重擔，包括手術同意書簽名都是妹妹簽的，林靖恩甚至阻止她通知李坤城兒子。
林靖恩曾說是為了手術方便才結婚，但李坤城明明有親人，妹妹可以代勞簽屬手術同意書，加上結婚之際家人都被蒙在鼓裡，似乎有點不通情理。妹妹爆料林靖恩辦結婚那天，說要帶李坤城同學去探病，沒想到那朋友是代書，一下就把結婚手續都辦好了，暗諷她手腳很快，故意不讓家人阻止。
如今李坤城病逝，林靖恩選擇神隱，面對爭產指控尚未出面表態，李坤城妹妹不滿她私自更換老家門鎖，在屋裡吵得不可開交，向《三立新聞網》控訴：「我哥已經過世了，她一直給人家亂，自己在家裡大小聲吵到鄰居，喝酒什麼的，什麼都不做，整天在家裡打電動。」在林靖恩尚未出面前，爭產風波暫時難以停歇。